串燒店徵人！「待遇-100起」網仍報名　吸睛原因曝光：出賣員工

▲ 串燒店徵人 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多餐廳為了吸引客人，常會祭出創意抽獎奇招增加曝光率。有位網友日前就貼出串燒店徵「正職客人」的創意布條，雖然待遇為「負的」，但是抽獎的獎品超誘人，原來是建立在「出賣員工」上，讓網友看了都大呼「不惜距離也要衝去消費一波」。

「原來現在的抽獎都玩這麼大！」一位網友日前在臉書「爆廢公社」中貼出2張照片，只見圖中的串燒店門口掛上大大的黃色創意布條，上面寫著「誠徵『正職客人』，意者內洽」。此外，布條上還補充說明應徵條件，「男女不拘，待遇『-100～-1000』看能力調整」，面試時間為下午五點半到凌晨一點半。

更吸睛的是，布條右側還祭出「消費抽獎」的活動，只要消費滿500元，就送抽獎券一張。其中獎品內容超級豐富，包含了頭獎「老闆房間鑰匙2名」、貳獎「廚師房間鑰匙2名（18歲、25歲可選擇）」和參獎「隔壁的咖啡1杯5名」。創意的獎項也成功吸引了網友的目光。

▲獎品好誘人...嗎 ？（圖／翻攝自爆廢公社）

網友心動表示，「在哪我要去！」、「想看長相」、「可以抽老闆娘的嗎？」、「重點是沒有大門鑰匙」、「所以咖啡才是頭獎」，還有許多人紛紛標記好友相邀一起用餐，希望可以成為中獎的幸運兒。

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