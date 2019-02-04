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嗆谷關空氣浪費錢！柯P上「眼球春晚」哀號：今天來的是郭子乾

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▲柯文哲上眼球中央電視台。（圖／翻攝自網路）

▲柯文哲上眼球中央電視台。（圖／翻攝自網路）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲農曆新年和網紅合作，4日除夕夜播出他上「眼球中央電視台春節聯歡晚會」節目。柯文哲上惡搞春晚節目看魔術、玩猜燈謎，面對網紅頻出招，差點招架不住，他直接哀號求饒，「我堅持今天來的是郭子乾，不是柯文哲！」

眼球中央電視台以諷刺時事聞名，柯文哲挑戰上其惡搞春晚節目，被網友大讚超有種。節目一開始，視網膜等主持人頻頻超酸諷刺時事，讓柯文哲一下尷尬笑、一下一頭霧水，招牌「柯P笑翻」表情也不時出現。

其中魔術師吳何點名柯文哲上台玩互動式魔術，他一上台就哀號，「我堅持今天來的是郭子乾，不是柯文哲！」吳何一開始先拿出一瓶「谷關空氣」假裝要變魔術，柯文哲聽到谷關空氣售價，忍不住開嗆「喔！浪費國家的錢真是的...」話一出台下觀眾熱烈歡呼。

吳何接著正式在柯文哲面前玩起撲克牌，先是拿出三張寫著民主、自由、包容的撲克，接著再拿出四張分別寫著陸客不來、武力侵略、反分裂法、買走朋友的牌，最後讓「民主、自由、包容」等三張牌被「吃掉」，讓柯文哲看傻眼。隨後，吳何再秀一手，把撲克牌分別變成藍、綠、白、紅，暗喻政治色彩，最後再稱台灣可以有多元價值，把手中撲克變成友善婚姻的彩色，台下一片歡呼，柯文哲則是露出招牌「柯P抓頭」，超好奇魔術怎麼變成的。

柯文哲也在節目中大玩猜燈謎，只是他的高智商似乎這次沒有發揮作用，面對各種搞怪題目，柯文哲大嘆，「我要用我的名言，愚人的問題、智者沒辦法回答。」

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