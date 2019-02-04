過年陪女兒當貓奴　王世堅心驚驚：不敢當Youtuber怕沒人看

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「柯黑大魔王」台北市議員王世堅日前透露，過年期間他都習慣待在家陪家人，4日除夕他受訪時分享，早上待在家陪老婆整理家，還笑說和女兒找到新話題，喜歡和女兒大聊「養貓趣事」，不過被媒體問到有沒有打算開直播當Youtuber，他心驚驚直喊怕沒人看。

台北市長柯文哲在過年節目中挑戰做「諧音料理」，老天鵝娛樂出難題要他做「王世堅果飲」，結果被柯文哲笑稱喝了會烙屎。王世堅年節沒媒體約訪回應，他除了對柯文哲開炮，也透露自己原本在家陪老婆，談到看了會害羞的女兒，他笑說最近家裡養了小貓，兩人有話題聊了。

王世堅笑說，「我女兒內向，一天講不到三句話，我們共通話題是我們有養貓，我們會聊貓的事，這兩天我們家來了一隻小小貓，上個月小毛過世，後來收養一隻小小貓。」媒體追問他是不是貓奴，王世堅回應，「算是耶！」

「柯黑大魔王」放下議員身分，回到家樂當貓奴，王世堅因為罵柯文哲超有創意，也讓他吸粉不少，針對媒體提問他有沒有打算開直播當網紅，王世堅心驚驚趕緊求饒，「我連智慧型手機都不會用，我也沒有到那個境界啦！沒辦法什麼直播？人家是紅人、網紅才可以，我弄了萬一沒人看，我不敢啦！」