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影／除夕冷空氣快閃！全台雨最低溫16度「初一回暖、初五再變天」

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記者趙于婷／台北報導

今（4）日除夕夜冷空氣快閃！天氣風險公司指出，因鋒面通過及東北季風增強，各地都有短暫降雨，晚間北部低溫約16-17度，中南部17-19度，會稍稍感覺冷，初一各地會回復舒適好天氣，但初五至初六，又有一波東北季風南下，全台天氣將再度轉濕涼。

而根據中央氣象局預報，今晨各地低溫約16至21度間，與昨天清晨相比差異不大，不過高溫部分會明顯下降，北臺灣約在20度上下，一口氣下降9度之多，整天感受濕涼，而中南部及花東約24到28度，也有2至4度的降幅。

▲▼下雨,雨天,天氣預報,陰天,寒流,低溫,氣溫下降（圖／記者季相儒攝）

▲除夕夜受東北季風影響，各地都會有短暫降雨。（圖／記者季相儒攝）

今台灣北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區及金門、馬祖亦有局部短暫雨，澎湖為多雲的天氣，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。

氣象局提醒，除了北部及東半部有短暫陣雨外，中南部及金門、馬祖也會斷斷續續地下些小雨，局部地區雨勢有機會較為明顯，走春的民眾要留意天氣的變化並攜帶雨具備用，第二波東北季風影響的時間點預計會落在假期尾聲的初五、初六，北部、東半部會再度轉濕轉涼。

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