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除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北台灣有感急冷轉雨

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▲▼除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北台灣有感急冷轉雨。（圖／中央氣象局）

▲除夕變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

除夕鋒面報到！中央氣象局表示，4日除夕將明顯變天，受鋒面通過及東北季風增強影響，北東轉有短暫陣雨，中南部也會斷續下小雨，北部高溫將一口氣少9度之多，整天都感受濕涼。隨後春節剩下7天連假天氣變化快速，有2波冷空氣影響，第一波就落在除夕，第二波則是假期尾聲9、10日初五、六時，北東又將轉濕涼。

氣象局預報，4日天氣將有明顯轉變，受鋒面通過及東北季風增強影響，除了北部及東半部有短暫陣雨外，中南部及金門、馬祖也會斷續下小雨，局部地區雨勢有機會較為明顯；雖然低溫變化不大，仍下探約15度，高溫則會明顯下降，北台灣約剩20度，一口氣下降高達9度，整天感受濕涼，中南部及花東則仍有24到28度，也有2至4度的降幅。

▲▼ 春節連假天氣。（圖／中央氣象局提供）

▲▼除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北台灣有感急冷轉雨。（圖／中央氣象局）

▲春節主要2波冷空氣影響，北台灣有感急冷轉雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局指出，春節連假天氣變化快速，主要有兩波東北季風的影響，第一波為4、5日除夕、初一期間，受鋒面及東北季風影響，天氣較為濕涼，除了北東會下雨，中南部也可能會有局部下雨的情況；第二波則是預計在假期尾聲9、10日初五、初六，北東將再度轉濕轉涼。

至於6至8日（初二至初四）的天氣就比較穩定，也比較溫暖舒適，東半部地區要留意偶有短暫雨。

氣象專家彭啟明並指出，除夕剛好是24節氣中的立春，網路謠傳，2019農曆年沒有立春，所以是「無春年」，不宜結婚，是「寡婦年」，但其實偶爾會遇到這麼一次，這樣的根據，似乎意義不大。3日小年夜開始已經有些地方出現短暫雨勢，整體天氣環境正在轉變當中，「各位一覺醒來，北部東部朋友會感覺怎麼天氣差那麼多啊，有點涼，不會很冷，但和周日中午的『夏天』會覺得差很多啊。」

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,東北季風,低溫,氣溫,冷空氣,降溫,變天

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