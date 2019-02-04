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虐死2月嬰還「裝車」送回母手中！保姆抓頭狂撞　他「臉變灰白＋嘴唇泛紫」

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▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲恐怖保姆泰特所特。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州一名恐怖保母泰特所特（Marissa Tietsort）日前照顧一名嬰兒，但是卻對其痛下毒手，拿小孩的頭多次大力撞擊致死就算了，還若無其事地把孩子的衣服穿好、戴起帽子，並且放回嬰兒車上，先是到速食店吃飯過後，在將小孩「原封不動」地還給媽媽。等到男嬰的媽媽發現不對勁時，該名嬰兒的皮膚已經呈現灰白色，而嘴唇則是紫色的模樣。

根據外媒報導，現年泰特所特其實自己也懷有身孕，而且還是她第6個小孩；她在2018年10月的時候受委託照顧一名2個月大的嬰兒，不過卻疑似對小孩進行虐待的動作，導致嬰兒因為頭部受到多次撞擊而死亡。

不過最誇張的是，小孩死了之後，泰特所特竟然將人重新套上羽絨衣，用帽子將眼睛的部分蓋住，然後放回嬰兒車上，假裝人還活著的假象，而她自己則是先到速食店吃東西，隨後將嬰兒和嬰兒車交還給孩子的媽媽。

嬰兒的媽媽原先認為小孩應該在睡覺，伴隨著時間的過去才發現不對勁，緊急將小孩的帽子衣服脫掉，但看到的卻是嬰兒的臉上呈現「灰白色」而嘴唇則是已經變成藍紫色的了！

報導中指出，嬰兒的母親表示，因為泰特所特是朋友的朋友，再加上已經認識一年以及她也有孩子，所以才把小孩交給她照顧，沒想到竟然會發生讓人心痛的慘劇。

▼2月大嬰兒屍體被裝在嬰兒車裡還給他媽媽。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼嬰兒車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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關鍵字：嬰兒車,嬰兒屍體,保母

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