兒疑遭保母虐待「發抖+高燒」！　華裔爸媽竟被「剝奪撫養權」

▲保母、育嬰示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

國際中心／綜合報導

紐約華裔婦人曹丹妮2018年12月底時，因為自己與丈夫的工作較忙，透過家人介紹聘請一名來自福建的60歲保母帶小孩，沒想到本月7日晚上，她的2月大小孩出現發抖跟高燒不退的症狀，送醫治療後被發現腦部、眼部多處出血，而且皆因強烈外力造成。醫院通報當地兒童福利局後，曹丹妮竟變成了被告，同時也失去2個小孩的扶養權，再加上原本住在家中、被懷疑對小孩施虐的保母帶著行李逃走，讓她不知道該如何是好。

根據外媒報導，曹丹妮原本跟老公從福建移民到美國，兩人經營一間建築行，平時因為工作較忙，2018年12月23日時，為了能讓2個月大的兒子有人能照顧，於是接受家人的推薦，雇用了來自福建長樂60歲的保母鄭麗珍。

不過就在7日晚間，曹丹妮的兒子突然出現不停發抖、高燒不退的症狀，將人送到醫院之後發現腦部、眼部多處出血，額頭的部分則是浮腫，隨後被轉送到兒童醫院搶救。曹丹妮被醫院告知，小孩的傷並非意外造成，而是受到強烈外力才受傷，所以必須通知警方，和呈報紐約市兒童福利局調查。

不過令曹丹妮最傻眼的是，就在兒子住進加護病房，於10日做完了腦部手術後，她竟然變成了被告人，同時也失去對兩個孩子的扶養權，想要回家找疑似虐待小孩的保母，卻發現人早就收拾行李跑了！

報導中指出，先前兒童福利局的人曾到家中對保母進行調查，但是因為她沒有提供居住地址，拿的也是旅遊簽證，所以就算曹丹妮透過律師向法庭申請逮捕玲，還是讓人逃走了。曹丹妮說，到現在為止已經開了兩次庭，只有在兒童福利局的人員陪同之下，才能跟孩子見面，生活要在孩子跟工作兩邊跑，很是痛苦。

而相關律師則稱，這樣的案件屬於「虐待忽視」，雖然監護人沒有造成直接傷害，但卻得負上連帶責任；此類案件的訴訟期較長，平均2年以上，被告家庭需要向法院提供證據，與兒童福利局爭取孩子的扶養權。