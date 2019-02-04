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改裝大B突竄被撞飛！她下車看...神風三寶是「劈腿前任」　回眸釋然笑了

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▲▼ 防曬,躲太陽,機車族,騎士,機車,遮陽,夏天,炎熱,高溫。（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友之前坐男友車去上班的途中，一台改裝大B突然從後方竄出，儘管他們緊急煞車，對方還是被撞飛，驚嚇之中男友緩緩停靠，並下車指揮交通，而她則邊叫救護車邊上前看看情況，沒想到瞥了眼鼻青臉腫的三寶，竟是曾劈腿的渣男前任。

「叭！叭！叭！」那天早上，男友一如往常的載她去上班，結果旁邊一台改裝大B從後方突然竄出，兩人異口同聲地罵出髒話，並緊急煞住，女網友回憶道，「我們還沒從驚嚇中回過神來，就看見那台三寶被撞飛。」

當下，男友慢慢靠邊停的同時，不忘出聲安撫，並請她看一下對方有沒有怎樣，而後下車幫忙指揮交通，「我一走近就聞到濃濃的酒味，瞥了一眼撞得鼻青臉腫的騎士，發現那竟然是我的前男友。」

▲機車族、騎車、等紅燈、機車、騎士。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

自從前任劈腿後，她就沒再和他聯絡，沒想到如今卻以這樣的方式再度相遇，「看著曾經傷我很深的那傢伙，心情上沒有一絲的起伏，回頭望下那個已經遲到，但還在幫忙指揮交通的男友，突然間倒是覺得該感謝一下，躺在地上的前男友，讓我早點遇見他。」

對此，網友們紛紛回應，「如果是我前男友出車禍，我一定去買蛋糕慶祝」、「活該啦...劈腿報應」、「哈哈哈，最後一句我笑慘」、「恭喜你遇到一個好男生」；但也有一些人質疑真實性。

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