屁孩玩鞭炮「炸」整座房！120㎡家變灰燼...屋主爆哭：100萬沒了

大陸中心／綜合報導

熊孩子的破壞力無極限，特別是春節要到了，「屁孩+鞭炮」傷害值加倍。繼內蒙古男童用「仙女棒」炸飛人孔蓋後，江西南昌又有小朋友於1月31日放鞭炮時，炸了一棟房子。據悉，120平方公尺的房子整座坍塌，所幸無人傷亡，但造成了屋主人民幣20餘萬元（約新台幣95萬元）的損失，大過年得「無家可歸」。

▲消防員連忙救火。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）

據《環球時報》報導，由於家長不在家，該名小朋友在沒人監管的情況下放鞭炮，不料點燃了一棟120平方公尺的民房，導致整個房子坍塌，現場火勢肆虐。男主人稱，是因為小孩玩火。女主人則激動表示，至少損失了人民幣20萬元，「裡面還有好多東西啊。」

消防人員調查後表示，事故原因是小孩放鞭炮引發房子起火，但所幸沒有人能受傷。

▲洞口的氣體仍冒著白煙。（圖／翻攝自梨視頻）

無獨有偶，內蒙古赤峰一名屁孩於1月30日點燃了4隻「仙女棒」，一時興起竟把手中2隻「仙女棒」對準路旁人孔蓋的孔洞，數秒後趕緊跑開，不料下水道的沼氣被點燃，瞬間引發爆炸，人孔蓋和周圍路磚被炸得隆起噴飛。

不僅「路磚被炸得噴飛空中」，濃密的白煙直往錄下現場的監視錄影器鏡頭撲來，就連人孔蓋都落到3公尺外砸中轎車車頭側邊。還好屁孩及時跑開，沒有被爆炸央及，他丟下手中的仙女棒後趕緊跑上樓梯找母親，大喊著「媽媽，我好害怕！」

▼男童趕緊找媽媽 。（圖／翻攝自梨視頻）



