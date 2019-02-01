長照重擔壓垮人生！「門框上吊」松山母女雙亡　留遺書：財產全給妹

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台北市松山區八德路一段一處華廈農曆年節前夕發生雙屍慘劇，在文化部擔任專委的黃姓女子（50歲），因不堪長期照顧重病臥床的老父，心力交瘁之餘在住處上吊輕生；而黃女高齡79歲的老母親獲悉女兒萌生死意後，火速趕到現場想阻止，卻見愛女早已吊死，崩潰悲痛之餘，竟也持繩吊在女兒身旁，待警消趕抵時，母女已經雙亡。

▲黃女身心俱疲下在住處上吊輕生，黃母趕到場後悲痛萬分，選擇在愛女遺體旁上吊，共赴黃泉。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，黃女任職文化部法規會，屬於10職等專門委員，平時個性開朗樂觀，由於黃女是家中長女，因此一肩扛起照料年邁雙親的重責，遲遲未婚嫁；黃母雖然年邁，但生活仍能自理，但黃父卻是體弱多病，長期臥床，生活大小事都由黃女照料。

家屬向警方表示，黃女長期看顧病父，再加上工作壓力，讓她覺得生活中蠟燭兩頭燒，遂萌生輕生意圖，31日上午還打電話給媽媽，哭訴「壓力真的好大」，還透露自己已經身心俱疲，希望能夠安靜離世；母親接到電話後驚嚇不已，立即聯繫小女兒請她報警，並親自趕往黃女住處攔阻憾事，無奈當門打開後終究還是晚了一步，映入黃母眼簾是一幅殘酷的畫面，愛女以童軍繩在廚房門框處上吊，早已沒了氣息。

黃母親眼目睹女兒輕生，當場崩潰哭倒，悲痛之餘竟也拿出童軍繩在客廳打結，表明「我也不想活了」，隨後在愛女遺體旁上吊輕生。警消接獲小女兒通報後趕往黃女住處查看，赫見母女2人吊掛屋中，立即剪斷繩索將2人救下，並施以CPR急救，無奈最後仍無法挽回悲劇，母女2人宣告不治死亡；後來趕到的小女兒見到姊姊與母親一同上吊赴死，情緒一度潰堤、難以言語。

警方初步勘驗現場，並未發現打鬥痕跡，排除他殺可能；此外，員警尋獲黃女留下的遺書一封，內容簡短扼要，表示自己不堪負荷家庭重擔，身心俱疲下選擇輕生，還交代身後的財產、房產全部留給妹妹。文化部長鄭麗君聽聞噩耗後也不敢置信，除了深表哀慟外，也指示同仁全力協助黃專委家屬後續治喪事宜。

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▼黃女在遺書中表明身後財產全留給胞妹。（圖／記者黃彥傑攝）