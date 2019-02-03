酒駕朝「故意殺人」修法　林俊憲：爭取黨團列入優先法案

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

由於酒駕致死案件氾濫，法務部指出將研擬朝「故意殺人」方向修法。對此，民進黨立委林俊憲3日表示，過去他就曾提案，要朝不確定故意殺人方向修正，他會爭取黨團將此列入優先法案。

林俊憲表示，依照目前的刑法，其實可以依不確定殺人故意，起訴酒駕致死的犯嫌，已經有幾位檢察官依此求刑，並以「殺人罪」起訴酒駕致人於死的犯嫌；不過在修法之前，法官基於刑法的謙抑性，還是難有這樣的判決。

針對酒駕案件，民進黨主席卓榮泰也在臉書貼書網友製作的各國酒駕罰則比較，在台灣酒駕，罰款約9萬元排名僅第五，而最嚴格的是新加坡，酒駕將受鞭刑。

卓榮泰認為，在罰則上台灣算是中段班，但這如果跟入境豬肉初罰20萬元，顯然跟一般酒駕初罰1.5萬至9萬，不成比例，「孰重孰輕？應即修法。」他強調，再犯酒駕者無論肇事與否，都應該吊照，禁絕再開車，才可能保障無辜生命。

最後，他也針對法務部朝向「故意殺人」修法進行表態，認為若酒測值超出一般程度，他贊成法務部及綠委林俊憲所擬視同具有殺人的「不確定故意」修法，期能遏阻酒駕情事。

另外，民進黨立委鄭寶清表示，立法院上會期結束之前，交通委員會有初步協商，大家認同酒駕刑罰一定要再加重，酒駕罰鍰從原本9萬提高到18萬不等，也考量沒收車子、吊銷駕照等其他配套。

▼陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

