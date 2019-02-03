獨／高警局長李永癸下令「拆彈」　真性情怒批XX「不定時炸彈」

▲高雄市警察局長李永癸要請同仁化身「拆彈專家」，拆除「酒駕不定時炸彈」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局局長李永癸到派出所跟員警慰勤發紅包，不過才到派出所，交通大隊長陳文耀也趕來了，跟局長討論高雄市警察防治「酒駕」態度，記者就獨家捕抓到討論過程，李永癸直率明指示：「酒駕像是路上的不定時炸彈，所以春節期間要請員警化身成為拆彈專家，強力防制酒駕，因為對酒駕零容忍」。

李永癸3日下午四點前往苓雅分局成功路派出所慰勤，同時發紅包給員警感謝他們春節期間的辛勞，但才剛抵達派出所門口，就看到交通大隊長陳文耀匆匆趕來，等到李永癸發完紅包才一剛坐下，陳文耀就立刻坐到旁邊，兩個人商議春節期間要強化防治酒駕勤務。

▲高雄市警察局長李永癸（左）跟交通大隊長陳文耀交代要強化防治酒駕勤務 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對「酒駕肇事」，真性情的李永癸也沒顧及記者就旁邊，頻頻對陳文耀下指導棋，李永癸說：「酒駕在馬路上，就如同一顆不定時炸彈，對不特定的社會大眾，造成生命的威脅，全民共憤，高雄市將全力取締酒駕，朝向酒駕零容忍目標全力邁進」，陳文耀一邊聽一邊用手機打字，還不停復誦。

面對這次的春節假期，李永癸私下說要員警成為「拆彈專家」，要員警除了防飆以外，同時也要增加機動盤查抓酒駕，會針對酒駕這項違法，嚴加取締來維護高雄市民的安全。

▲高雄市警察局長李永癸前往苓雅分局成功路派出所慰勤發紅包 。（圖／記者吳奕靖攝）