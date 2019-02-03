台中爸「喪子悲鳴」！侯友宜不捨　親臨分局視察酒駕取締

▲新北市長侯友宜親臨分局視察酒駕取締。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

社會中心／台北報導

日前台南市發生酒後駕車自撞身亡事故、2日台中市更發生一起酒駕逆向撞人致死事件，造成2名年輕騎士不幸死亡，也給死者家屬造成極大的痛苦，其中死者的父親，更是聲嘶力竭，實讓人不捨，此種喪子之痛，新北市長侯友宜感同身受，除了法務部未來要朝向比照故意殺人的可行性修法外，侯市長更要求市府警察局及各分局，酒駕零容忍加強查緝，以減少不幸的案件一再發生。

108年春節連續假期，自2月2日至2月10日，長達9天，鑑於年節前後民眾尾牙聚餐多，顧及行車安全並避免僥倖民眾酒後駕車上路，今(3)日新北市政府警察局新莊分局，也即即規劃各轄區派出所及交通分隊，在轄區各主要路口及研判易酒後駕車的熱點路段，設置路檢點，針對駕駛人逐一攔查，杜絕酒駕造成民眾之危害，侯市長也於晚上20時親臨視察，幫員警加油打氣，也感謝員警堅守崗位，為治安及交通貢獻心力。

新莊分局長林武宏表示，酒駕為社會大眾所不能容許之行為，且為維護用路人行車安全，年節前後仍將加強取締酒後駕車情事，除定點路檢點執行交通稽查，也將採不定時、不定點的區域巡邏方式，遏止酒駕惡習，分局於去(107)年一整年，共取締1618件酒駕違規；另「108年加強重要節日安全維護工作」，自1月28日晚間起跑，迄今(3)日計取締94件酒駕違規，確保民眾生命安全。

市長侯友宜也提醒市民：「108年農曆春節假期，新北警方取締酒駕不打烊，酒駕交通事故往往會毀了庭的幸福，十分肯定警方取締酒駕的勤務作為，也感謝警方假日仍認真執勤的辛勞，希望市民遵守交通規則切莫酒駕，酒後反應力及判斷力將降低，駕車上路形同不定時炸彈，應改使用代駕或大眾運輸等方式，以保障自己也保障其他人安全。