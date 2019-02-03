酒駕零容忍！　台中警「全時段攔檢」加強取締強度

▲酒駕零容忍！台中警加強取締強度。（圖／台中市警局提供，下同）



記者陳玉／台中報導

酒駕零容忍！台中近日發生多起酒駕肇事傷亡，台中市長盧秀燕3日表示，除加強酒駕攔檢，更要求依法嚴辦酒後鬧事者。台中市警局也持續規劃全市同步取締酒駕違規專案勤務，3日下午更由副市長陳子敬親自督導，更查獲1名陳姓駕駛酒測值達0.24，依規定扣車、製單告發。

▲副市長陳子敬3日下午也到場督導，宣示「酒駕零容忍」。



市警局表示，歲末年終為酒駕高峰期，2日起即通報各分局再提高取締酒駕強度，另於一般巡邏及守望勤務中亦加強攔檢取締，不僅在夜間及深夜執行取締，甚至白天也全時段攔檢，就是要讓民眾勿心存僥倖；近年來，中市取締強度、密度及件數均為六都最高，酒駕傷亡人數也逐年持續降低。

陳子敬表示，國內酒駕刑責仍太輕，是酒駕無法斷絕的原因之一，行政院交通部正研擬修正道路交通管理處罰條例第35條，加重酒後駕車相關罰則，朝野立委及法務部今日也表示將加速研擬修法，將酒駕肇事致人於死，比照「故意殺人罪」嚴懲，期待從法律面著手，嚇阻酒駕。

面對春節連續假期，民眾聚會飲酒難免，但呼籲民眾彼此規勸，並約束切勿酒後駕車，讓未飲酒的親友代駕，或搭乘計程車，對於執意或投機酒駕民眾，將依法嚴辦，絕不寬貸。