大樂透3.87億頭獎1注獨得　台南彩券老闆「笑彎眼」：財神駕到啦！

地方中心／台南報導

春節9天連續假期第一天，財神爺就等不及送出大獎。大樂透第108000011期頭獎2日晚間由台南市北區的「博贏彩券行」開出，一注獨得3.87億元。對此，彩券行老闆笑得合不攏嘴直喊：「最近兩三天都睡不著...行事都非常小心，沒想到就是中頭獎啦！財神爺駕到啦！」而他也在店門連連放了好幾串鞭炮，現場喜氣洋洋相當熱鬧。

▲彩券行老闆因為店內開出頭獎，笑得合不攏嘴。（圖／地方中心翻攝，下同）

彩券行老闆開心的手舞足蹈，臉上滿是遮擋不住的喜悅，而他面對鏡頭時更是笑得合不攏嘴的表示，「最近兩三天都睡不著，眼睛這樣抽蓄抽蓄，後面的狗也一直叫叫叫，我以為有什麼事，行事都非常小心，沒想到就是中頭獎啦！財神爺駕到啦！」此外，他也表示，「我是做社區型的生意啦，我也不知道是誰中獎，我完全想不到會開出頭獎，但真的很開心啦！」

老闆也表示，「希望中獎人可以做一些公益，對社會有貢獻，像我們這邊的單親、貧童、長照的老人 ，都可以給他們溫暖。」而開出頭獎的喜悅也讓他開心的在店門口前，連連放了好幾串鞭炮，現場一陣過年氣氛相當熱鬧。

此外，台彩也表示，大樂透今年春節加碼360組100萬元的春節大紅包，從1日起至今已開出43組，還有317組的100萬元大紅包等著民眾來領。3日開獎的大樂透頭獎依舊保證1億元，並將繼續加開9個獎號，想中大獎的民眾千萬要把握加碼的機會。