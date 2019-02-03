　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年貨天價！他買這包糖果「可以吃一頓大餐」…網怒蓋千樓：騙你潘娜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼年關將近，迪化街湧入大量採買年貨的民眾。迪化街,年貨大街,過年,辦年貨,瓜子,花生,糖果,紅包,麻佬,南北貨,乾貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲迪化街湧入大量採買年貨的民眾。（圖／記者湯興漢攝，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

年節期間，許多民眾都會到年貨大街購買年貨，不過要先查好資料喔！一名爸爸2日傍晚帶孩子去迪化街年貨大街逛，由於小孩看到愛吃的可樂糖，於是他就買一些糖果，想說應該沒多少錢，沒想到一小包結帳時竟然要價220元，他還是掏出錢買單，「真的不要怪看的人多、買的人少，不是每個人都像我是潘仔。」

一名爸爸在臉書社團「爆料公社」表示，傍晚帶小孩到迪化街年貨大街逛逛，單純感受一下年節氣氛，本來跟小朋友說好不買東西，但小朋友看到愛吃的可樂糖，說能不能買一些糖果，「依我以前在大賣場購物的經驗，想想買一些些，也沒多少錢。」

沒想到原PO結帳時卻傻眼了，「先生您好，這裡是220元！」他表示，自己也是臉薄的人，於是還是掏出錢來買單，但內心真的不是滋味，「真的不要怪看的人多、買的人少，不是每個人都像我是潘仔。」

▲這包糖果竟然是天價！（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼這包糖果竟然要220元！（圖／翻攝自爆料公社）

▲這包糖果竟然是天價！（圖／翻攝自爆料公社）

文章一出，網友們也覺得超扯，紛紛蓋了至少1200層樓留言表示：「過年期間好像都很貴」、「跟我一樣，雖然不多錢，但拿沒幾個，就一百多，會嚇到」、「迪化街真的不便宜」、「年貨大街是一年騙一次，所以要有心理準備」、「我去大間店買糖跟小布丁一大袋也不到200」、「過年貴一點是沒問題不過這個也貴太多了吧」、「被坑的不要不要的，這個差不多50-60塊」、「220元可以吃一頓大餐啦」。

還有網友表示：「台灣人專騙台灣人」、「賣這樣他也不願意吧，迪化街墾丁化」、「我買街上餅乾店的糖果，1斤100，這樣大概50元，而且你這也不是外國進口的，都是便宜的糖果」、「那些都是騙潘娜啊」、「有些結帳會把秤子的螢幕擋住，注意看」、「那些商圈的租金那麼貴，羊毛出在羊身上，不砍你們消費者，要砍誰啊」、「小孩不能吵就給他買，畢竟說好了」、「秤重糖果都很貴，別輕易嘗試」。

ET快訊
「沒辦信用卡」定存男被笑怪咖　網勸：買車買房你就知道
13年前「一碗麵」魏家5兄妹長大了　一家人近況曝光
去年刮刮樂中百萬！高雄男用假鈔搶走9本2000元彩券

關鍵字：迪化街,年貨大街,年貨,過年,糖果

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還想不到好名字嗎？2019年最受歡迎「復古風」英文名在這

零下10度怎麼穿？　直擊首爾街頭超禦寒穿搭

講不聽！違規攜肉品入境再驗出第19、20例「非洲豬瘟」病毒

小年夜雲嘉南空氣超髒！全台7空品測站「亮紅燈」25處橘色警示

年貨天價！他買這包糖果「可以吃一頓大餐」…網怒蓋千樓：騙你潘娜

女兒「嗜睡症」發作！婆婆稱「卡到陰」請法師收驚...人妻快發瘋

過年必備大掃除＋團圓　顏宗海：炒菜、清潔劑是室內空品威脅

萌兒照破萬讚！父開祭品「換po我的肌肉」神同步…萬人驚喊：想看媽媽

更新／早上出門直接塞爆！春節連假次日「5地雷路段」行車時間3倍起跳

機師工會控華航擅自改請假規定　發「演練說明」為春節罷工準備

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

還想不到好名字嗎？2019年最受歡迎「復古風」英文名在這

零下10度怎麼穿？　直擊首爾街頭超禦寒穿搭

講不聽！違規攜肉品入境再驗出第19、20例「非洲豬瘟」病毒

小年夜雲嘉南空氣超髒！全台7空品測站「亮紅燈」25處橘色警示

年貨天價！他買這包糖果「可以吃一頓大餐」…網怒蓋千樓：騙你潘娜

女兒「嗜睡症」發作！婆婆稱「卡到陰」請法師收驚...人妻快發瘋

過年必備大掃除＋團圓　顏宗海：炒菜、清潔劑是室內空品威脅

萌兒照破萬讚！父開祭品「換po我的肌肉」神同步…萬人驚喊：想看媽媽

更新／早上出門直接塞爆！春節連假次日「5地雷路段」行車時間3倍起跳

機師工會控華航擅自改請假規定　發「演練說明」為春節罷工準備

糗！跟朋友借保時捷「撞到面目全非」　駕駛小年夜賠慘了

抽中450萬！　郭小姐「忙修行李箱」沒空領：不要了

機車「DIY健檢」5大重點整理！5分鐘搞定女生也能自己來

豬肉攤切肉連帶切斷自己右食指　婦人忍痛拾斷指急送醫

唐西奇再創里程碑　歷史第7位未滿20歲就達千分球員

金豬年買房必看　青年安心成家貸款給優利

還想不到好名字嗎？2019年最受歡迎「復古風」英文名在這

過年逛白石湖！粉墨慶豬年　北市府邀市民走訪現代桃花源

新年到「東森寵物雲」走春　消費滿888立即抽回饋好禮

專訪／導演為她改劇本2次　林明禎終於笑了「跳著收工」

生活熱門新聞

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找..

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵..

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛..

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失..

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs..

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚..

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

噁男彎腰偷拍街頭藝人裙底　拍完..

包紅包9大禁忌！不只糗翻還觸霉..

聽太太的話刮9號　男爽中100..

竹北97歲爺「凍僵手寫春聯」網..

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚..

好市多「最強調味料」　網封神奇..

更多熱門

相關新聞

狗年賠太慘！豬年3招投資搏翻身！

回顧2018年下半年開始，中美貿易戰爆發、10月歷經股災、11月蘋果大砍訂、華為事件爆發、企業獲利下修重挫12月耶誕行情，讓許多台股投資人年底結算時，不僅年初以來累積的獲利回吐，還出現虧損。而展望今年，全球景氣和政局詭譎多變，資本市場波動加劇，台股也無法倖免。不少投資人賠到怕了！到底該怎麼選股？

柯P年貨大街拜年　盼警民更融洽

盧秀燕700米年貨大街發1688份小紅包

搶最後一波買年貨　三招教你防店家磅秤偷斤減兩

捍衛肌群！蘇嘉全親自示範3運動

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

即／酒駕害死多人　法務部說話了

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失敗

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs徘徊童書區

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面