年貨天價！他買這包糖果「可以吃一頓大餐」…網怒蓋千樓：騙你潘娜

▲迪化街湧入大量採買年貨的民眾。（圖／記者湯興漢攝，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

年節期間，許多民眾都會到年貨大街購買年貨，不過要先查好資料喔！一名爸爸2日傍晚帶孩子去迪化街年貨大街逛，由於小孩看到愛吃的可樂糖，於是他就買一些糖果，想說應該沒多少錢，沒想到一小包結帳時竟然要價220元，他還是掏出錢買單，「真的不要怪看的人多、買的人少，不是每個人都像我是潘仔。」

一名爸爸在臉書社團「爆料公社」表示，傍晚帶小孩到迪化街年貨大街逛逛，單純感受一下年節氣氛，本來跟小朋友說好不買東西，但小朋友看到愛吃的可樂糖，說能不能買一些糖果，「依我以前在大賣場購物的經驗，想想買一些些，也沒多少錢。」

沒想到原PO結帳時卻傻眼了，「先生您好，這裡是220元！」他表示，自己也是臉薄的人，於是還是掏出錢來買單，但內心真的不是滋味，「真的不要怪看的人多、買的人少，不是每個人都像我是潘仔。」

▲▼這包糖果竟然要220元！（圖／翻攝自爆料公社）

文章一出，網友們也覺得超扯，紛紛蓋了至少1200層樓留言表示：「過年期間好像都很貴」、「跟我一樣，雖然不多錢，但拿沒幾個，就一百多，會嚇到」、「迪化街真的不便宜」、「年貨大街是一年騙一次，所以要有心理準備」、「我去大間店買糖跟小布丁一大袋也不到200」、「過年貴一點是沒問題不過這個也貴太多了吧」、「被坑的不要不要的，這個差不多50-60塊」、「220元可以吃一頓大餐啦」。

還有網友表示：「台灣人專騙台灣人」、「賣這樣他也不願意吧，迪化街墾丁化」、「我買街上餅乾店的糖果，1斤100，這樣大概50元，而且你這也不是外國進口的，都是便宜的糖果」、「那些都是騙潘娜啊」、「有些結帳會把秤子的螢幕擋住，注意看」、「那些商圈的租金那麼貴，羊毛出在羊身上，不砍你們消費者，要砍誰啊」、「小孩不能吵就給他買，畢竟說好了」、「秤重糖果都很貴，別輕易嘗試」。