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疫點內生豬若染非洲豬瘟　陸新規要「全部撲殺」

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▲▼非洲豬瘟，豬，養殖場。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟病毒目前沒有疫苗可醫治。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，截至2月2日為止，共有25省市自治區出現疫情；不過當前疫情趨勢稍緩，1月僅有5例傳出。大陸農業農村部近日印發《非洲豬瘟疫情應急實施方案（2019版）》（以下簡稱《方案》），除了細化疫情的分級標準外，也調整了應急處置措施，明確對疫點內生豬全部進行撲殺。

▲大陸非洲豬瘟疫情分佈。（圖／翻攝自中央災害應變中心網站）

▲大陸非洲豬瘟疫情分佈。（圖／翻攝自中央災害應變中心網站）

據《新京報》報導，大陸農業農村部畜牧獸醫局負責人受訪時表示，目前疫情呈點狀發生，總體可控，防控工作取得積極成效。但目前非洲豬瘟病毒已形成了一定汙染面，傳統的生產、流通、消費方式短期內難以根本改變，疫情傳播途徑錯綜複雜，風險難以完全阻斷，且目前尚無有效疫苗，以上因素共同決定了防控工作的複雜性和長期性。

非洲豬瘟疫情自去年8月3日在遼寧瀋陽爆發以來，迄今已半年多。大陸農村農業部這次調整《方案》內容，主要集中在4個面向，分別是「明確非洲豬瘟疫情的確診和報告程序」、「細化疫情的分級標準」、「調整應急處置措施」與「強化技術要求」。

▲▼非洲豬瘟，豬，養殖場。（圖／路透社）

▲大陸農村農業部近日公布《方案》2019版，調整了一些豬隻撲殺範圍及處置措施。（圖／路透社）

在應急處置措施方面，《方案》主要做了以下5個方面的調整，分別是「明確了運輸途中發生疫情的處置措施」、「調整了撲殺範圍」、「優化了解除封鎖的條件」、「調整了養殖場解除封鎖後空欄時間」及「根據屠宰場主體責任履行情況，對恢復生產時間進行了差異化安排。」

值得注意的是，此次公布的《方案》中調整了「撲殺範圍」，明確對疫點內生豬全部進行撲殺，對疫區內的存欄生豬要進行嚴格隔離並展開實驗室檢測，病原學檢測為陽性的場點必須進行撲殺，陰性場點要徹底排除疫情擴散的風險後，才可繼續飼養或進行屠宰。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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