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湖北孝感市推「惠台22條」　鼓勵台商就業深化鄂台交流

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▲武漢市,湖北省。（圖／CFP）

▲湖北省武漢市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

為了響應大陸中央的31項惠台措施，湖北省去年7月端出「惠台62條」，希望能吸引台商赴當地發展。湖北省孝感市近日也宣布推出「惠台22條」，主打台商赴當地發展、便利台胞安居樂業、促進兩岸文化交流等3大面向，希望鼓勵台商至當地創業就業。

據《中新網》報導，這是自湖北省「惠台62條」去年7月推出之後，該省第3個端出相應惠台措施的地級市；湖北省的武漢市及黃石市，日前先後推出了「惠台45條」及「惠台12條」相關措施。

▲湖北省武漢光穀步行街日景。（圖／CFP）

▲湖北省武漢光穀步行街日景。（圖／CFP）

這次推出「惠台22條」的孝感市，主要從3大面向來制定實施意見，包括「支持台商來孝感發展」、「弘揚孝文化促兩岸文化交流」及「便利台胞安居樂業」；據悉，惠台措施中除了簡化台資企業投資項目審批程序外，也將建立孝台社區村里互訪機制、台胞同等享受勞動就業等權利。

湖北省台辦經濟處處長王光斌表示，武漢、黃石、孝感所推出的相應惠台措施，是深入推動「湖北省惠台62條」在地方落地實施的具體表現，其中既有延續性政策，又帶有地方特色。王光斌透露，其他地市也在研究制定相應實施意見，鄂台交流合作走向縱深。

據湖北省台辦最新統計，截至2018年底，湖北累計註冊台資企業2749家，投資總額達255.58億美元，實際利用118.62億美元；共有500多位台灣青年在鄂創業就業，600多位台生在鄂攻讀學位；台灣青年在湖北註冊成立各類中小企業、團隊158家。

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