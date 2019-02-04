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非疫情地區臘肉腸　陸官方：封裝完好可攜帶

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▲99歲湖南老兵彭中製作家鄉臘肉，傳香60年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲若是臘肉、臘腸來自非疫區，大陸官方表示若包裝完好的話民眾可以攜帶。圖為示意圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，雖暫有緩和跡象，不過官方仍不敢掉以輕心。不少民眾會在過完春節後，會帶著臘肉、臘腸返回工作地，繼續享受家鄉美味。大陸農業農村部稱，春節期間非疫情地區居民可以正常攜帶臘肉、臘腸，若是疫區的話則不能攜帶，且禁止寄遞任何豬肉類製品。

綜合陸媒報導，對湖南、湖北、四川、重慶等地的居民來說，臘肉、臘腸是春節必備的美味；且在過完春節後，帶著臘肉、臘腸返回工作地，既能繼續享受家鄉美味，又能寄託無盡的鄉愁。

▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有19省淪陷。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有25省市自治區淪陷。（圖／路透社）

由於非洲豬瘟疫情近半年來在大陸各省市延燒，截至4日為止，仍有7個地區未解除疫情。《央廣網》引述農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華表示，這7個省份的居民將不能隨身攜帶沒有製熟的臘肉、臘腸。

他指出，因為那些肉製品未經高溫熟製處理，存在傳播非洲豬瘟疫情的風險。針對這種情況，交通運輸部、國家郵政局等部門已經推出限制運輸郵寄生豬及其產品等相關規定，希望廣大人民群眾在疫情防控期間自覺遵守，共同做好防控工作。

不過，陳光華表示，在其他已經解除疫情的省份，已經包裝完好的臘肉、臘腸居民可以放心攜帶。他也呼籲，非疫情區，所有涉及到活豬的東西都不允許寄遞，請大家相互諒解，為共同戰勝非洲豬瘟而努力。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,農業農村部,防疫,豬瘟,趨緩,解除封鎖,疫區,豬肉,臘肉,臘腸,攜帶

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