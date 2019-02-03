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她扭到腳…12天後竟猝死！醫提醒這病比心肌梗塞還兇猛

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▲扭到腳,腳踝,扭傷。（圖／CFP）

▲扭到腳踝造成下肢腫脹，當心會喪命。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

扭傷腳踝千萬別輕忽，小心短時間內發展成肺栓塞猝死！大陸一名吳姓女記者去年春節前夕扭到了腳，雖然拍X光沒有發現骨折，但軟組織腫脹伴隨著強烈脹痛，從扭傷的腳踝處一直延伸到小腿肚，幾天後便陷入昏迷，12天後死於肺栓塞。醫師提醒，急性肺栓塞難以被檢查出來，雖然發病率較低，但死亡率很高，容易被忽略。

▲扭到腳,腳踝,扭傷。（圖／CFP）

▲醫師提醒，扭到腳踝千萬別輕忽。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，一名報社女記者去年春節前夕過世，死於肺栓塞。她的最後一條朋友圈貼文寫道「腳踝扭傷後疼哭了，昨天拍X光未見骨折……強烈脹痛從扭傷的腳踝處一直延伸到小腿肚，腳尖麻痺感，只能躺著把腿墊高才能緩解到不哭的狀態。」

消息一出，在網路引起熱議，不少網友懷疑，「只是扭到腳而以，怎麼會沒命」？對此，北京急救中心賈大成醫生表示，急性肺梗塞比急性心梗發病率低，但比心梗更加來勢兇猛、病情兇險、搶救難度大、死亡率更高。

醫師提醒，急性肺梗塞沒有特異性表現，呼吸困難、胸痛、咳血三大表現僅占20%，使得漏診率、誤診率很高。長期臥床、久坐、骨折、分娩、術後、腫瘤、房顫等人群容易病發。

▲急性肺梗塞比急性心梗來得更兇猛。（圖／翻攝自搜狐健康）

▲急性肺梗塞比急性心梗來得更兇猛。（圖／翻攝自搜狐健康）

報導也提到，很多人在扭到腳後都會忽略這種症狀，以為這只是扭傷的後遺症，殊不知這卻是致命的疏忽。因為這時如果沒有得到及時診治，位於小腿的血栓很可能發生脫落，飄落到心臟進入肺循環，堵塞肺動脈，接著引發呼吸和循環衰竭，嚴重的話會發生猝死。

報導指出，民眾可在家自行測量血管有沒有堵住，只要平躺在床上，把雙腳抬高至45度左右約30秒，接著觀察自己的雙腿，若有一條腿蒼白，等腳放下去，恢復正常坐姿，這條腿會發生潮紅，即表示這條腿已經發生了缺血症狀，代表下肢血管就可能被堵塞了。

此時，只要簡單一個動作就可以預防血管堵塞，那就是「踮腳」。將腳跟抬起，用腳尖支撐身體，約2秒後落下腳跟，反覆進行，每天做3次，每次5分鐘。在踮腳過程中，小腿肌肉收縮會刺激到血管，血管也會有規律的被擠壓、放鬆，下肢血管就會被更多、流速更快的血液沖刷，可降低疾病發生率。

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關鍵字：心肌梗塞,扭到腳,肺栓塞,猝死,女記者,扭傷

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