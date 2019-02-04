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小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice　　　

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▲警政署長陳家欽前往高雄小港機場慰勤，受邀玩自拍展現親民風格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警政署長陳家欽前往高雄小港機場慰勤，受邀玩自拍展現親民風格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

警政署長陳家欽在小年夜至航空警察局高雄分局慰勞同仁，親自前往安檢線為同仁加油打氣，並致贈紅包給第一線執勤員警，感謝航警於春節期間仍不辭辛勞，維護飛航安全及協助非洲豬瘟防疫，就有一名小女警邀請署長一起玩自拍，陳家欽通通照單全收，只不過表情、動作似乎僵硬了點，但卻贏得了「親民署長」的封號。

陳家欽來到高雄小港機場，讓航空警察局高雄分局的員警們都相當興奮，一名小女警提出是否能夠邀請署長一起自拍，不要讓過往拍照都是排排站，原本以為署長並不會答應，不過陳家欽立刻說好「好」，讓這名女警直呼太親民了，女警私下表示過往署長只能夠在電視看到，就算下來視察都也只能遠遠看，這次近距離接觸，發現他真的好親切。

▲警政署長陳家欽一同拍攝宣導照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警政署長陳家欽一同拍攝宣導照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


不過陳家欽也提醒同仁注意身體健康及利用勤餘時間多陪伴家人外，也關注日前行政院陳副院長其邁指示，有關防疫滴水不漏及通關效率之提升，調派保五總隊警力支援，於入境託運行李區向旅客宣導禁止攜帶肉類製品，協助引導中、港、澳旅客開啟手提行李、加速通關檢查。

▲警政署長陳家欽前往高雄小港機場慰勤，受邀玩自拍展現親民風格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警政署長陳家欽前往高雄小港機場慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警政署長陳家欽前往高雄小港機場慰勤，受邀玩自拍展現親民風格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警政署長陳家欽前往高雄小港機場慰勤巧遇之前同事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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關鍵字：警政署,非洲豬瘟,自拍,陳家欽,小港機場,防疫

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