前往港澳旅遊注意！　陸委會列舉「地雷伴手禮」防豬瘟

▲陸委會呼籲國人前往港澳，不要攜帶肉製品伴手禮入境。（圖／記者林敬旻攝）



記者曾俊豪／台北報導

今年春節有九天連假，不少民眾會利用這段時間出國旅遊，鑑於中國大陸非洲豬瘟疫情，陸委會今發文提醒國人，前往香港、澳門地區切勿攜帶含有豬肉成分的伴手禮返台。像是肉鬆肉乾、鳳凰卷、雞仔餅、伍仁月餅、含肉類的杏仁餅等，都是民眾容易忽略、誤觸防疫法規的伴手禮。

陸委會指出，中國大陸爆發非洲豬瘟多時，疫情日趨嚴峻且傳入臺灣風險增加，政府雖已加強實施相關邊境管制查驗措施，近期仍發生多起民眾自中國大陸或香港、澳門來台、返台時，因隨身攜帶或於隨身行李、託運行李中放置「豬肉食品」或「含有豬肉成分」伴手禮而遭機場防檢疫人員查獲並重罰的案例。

▲ 不少國人利用連假前往港澳旅遊。（圖／香港旅遊局提供）

陸委會提到，香港、澳門常見的伴手禮有臘肉、火腿、香腸、肉鬆肉乾、鳳凰卷、雞仔餅、伍仁月餅、含肉類之杏仁餅等；含有豬肉的食品如：肉丸、培根/煙肉、微波食品、XO醬、肉粽、懶人火鍋料、調理包泡麵、含豬肉之三明治、漢堡、飛機餐、寵物零食等，均屬含豬肉成分之伴手禮及食品。

陸委會強調，上述食品，一旦民眾遭查獲隨身攜帶或置於行李中均屬違法，呼籲國人一起配合政府防檢疫措施，共同努力防堵疫情入侵。

此外，非洲豬瘟疫情在中國大陸延燒，截至2月1日為止，共有25省區淪陷，受到兩岸局勢影響，陸委會先前猛批對岸在防疫問題上「已讀不回」。不過，大陸「海峽兩岸農業交流協會」昨（2）日上午首度傳真給我方的農村發展基金會，並說明當前大陸的疫情現況，農村發展基金會也已傳真函轉農委會。