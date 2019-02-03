過年回家最怕長輩問東問西　教你5招對抗逼婚戰術

▲許多年輕人擔心過年回家長輩過於關心的問候。（示意圖／王偉華提供）

文／台北流行時尚藝術協會榮譽理事長王偉華

對於北漂的年輕人來說，每逢過年過節最辛苦的就是一票難求，但是對適婚年齡的北漂青年人而言卻是最好的藉口，買不到車票可以不用趕回家過年，最好別遇到那些三姑六婆的長輩問長問短的「有沒有女/男朋友」、「什麼時候結婚」、「什麼時候生孩子」、「有沒有買房子」。

當然你可以選擇尋找伴侶，只是緣分未到。也可能你的人生計劃裡並沒有結婚的安排，在適婚年齡的這個階段裏，教你五招對抗逼婚戰術。

1. 先發制人，把問題移轉給對方，不要變成自己的壓力。

例如：是呀!阿姨我也很急著想結婚，阿姨幫我物色一位朋友吧，我等您消息喔！隔段時間再遇見那位阿姨就先問她：阿姨，你有沒有幫我尋找人選呀？怎麼都沒消息？我看下回她再也不敢逼問你結不結婚了。

2. YES…BUT…，先同意對方的想法，再表明自己的看法。

至少不會破壞了當下的氣氛，也趁機可表明自己的人生規劃。例如：是的！我也想找個伴侶安定下來，但是！我拿什麼養家？我給家人住 那裡？現在我工作常常要出差，誰會接受這樣的生活呢？

3. 轉移焦點，回家前做點功課收集一些資料，先準備幾個主題，已備不及之需，或是練習自己就地取材作為話題。

當長輩詢問婚姻問題先敷衍幾句然後就把口袋資料拿出來聊天，利用四兩撥千斤的技巧轉移話題。例如：工作上的新話題、最近出國的趣聞…等等，或是提出長輩的優點，例如：長輩最近的氣色不錯如何養生、對方兒孫的優良表現、最近搬新家…等等。當然在餐桌上就可以稱讚菜色的美味來轉移大家的注意力了。

▲王偉華建議，當不知道如何轉移長輩們的關心時，可用桌上的美食來轉移大家的注意力。（圖／資料照）

4. 提出利益給對方，把「利益」提供給對方，讓對方贊成你的想法。

例如：我能常常會家看父母、帶著父母出國旅遊、常常買禮物帶回家孝敬父母 等等。如果我結婚了就不是那麼方便的，先讓我好好多孝順父母幾年再做其他的安排吧。

5.小題大作放大問題。

回家期間把自己打扮得漂漂亮亮、整整齊齊，讓父母覺得我們真的很認真在表現自己，很認真的面對尋找伴侶這件事上，只是暫時緣分未到而已。

筆者訪談到一位從事護理工作的陳小姐，她以過來人說出心裡的感覺，她回想起當初每次回家過年被長輩嘮叨為什麼還不結婚時，當下也是非常的反感，總想著我結不結婚關你們什麼事！結婚後，回到老家看到未婚的表妹，竟然脫口說「有沒有男朋友啦？怎麼還不結婚也不小啦！」才終於明白原來「逼婚」的背後，也是一種在乎晚輩未來的人生、關懷晚輩的情懷表現。