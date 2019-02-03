生活好難！澳洲幸福水平全球最高　「年賺541萬」才能感到快樂

▲澳洲雪梨風光明媚，但是在這裡生活相當不易。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲是許多台灣人喜歡前往打工度假或是移民的熱門地點，但是其實在這裡要過上快樂的生活並不容易，美國印第安那州的普渡大學（U.S. Purdue University）就做了一項研究，結果顯示，如果要在澳洲快樂生活的話，年薪必須要超過17.4萬美元（約台幣541萬），比澳洲的平均正職薪資高出了一倍。



普渡大學的調查結果顯示，澳州人平均年薪要超過17.4萬美元之後，才會真正達到「最高等級」的幸福水平，也就是感到真正的快樂，但澳洲的平均年薪只有82,435（約台幣256萬元）美元，平均收入最高的首都領地，年薪也只有94,224美元，一年賺超過17.4萬美元的人只有5%的。這項調查也指出，當年薪超過7萬美元時，幸福水平才會開始上升。



根據調查，全球平均達到幸福水平的薪資為13.2萬美元（約台幣410萬元），美國則是14.6萬美元，東南亞地區則為97.85萬美元。研究報告的作者之一、普渡大學心理科學系的博士生賈伯（Andrew T. Jebb）提到，生在富裕國家的人更容易對他人生活產生嫉妒心態，「這可能是因為他們常會把自己和他人拿來做比較，所以受到更多影響」。也就因此，「感到幸福」的生活水平跟著提高。

研究中還列出幾項在澳洲薪水比較高的工作，包括採礦業，平均年薪大約為13.5萬美元，在公共部門服務的話，也可賺到9萬美元的年薪。但是在澳洲，房產的價格也相當高，在雪梨房價的中位數大約為93.5萬美元（約台幣2912萬元），若是以平均年薪來算的話，要貸款買房的話，每個月就要付出72%的薪水在償還貸款上，導致單身人士無法負擔水準以上的房子。

▼雪梨房價的中位數大約為約台幣2912萬元。（圖／達志影像／美聯社）