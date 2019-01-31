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澳洲公車司機「邊滑手機」…2男猛撞慘死細節曝光！　台人社群震驚

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▲▼許舒博和陳廣偉。（圖／翻攝自Facebook／Su Po Hsu、Bill Chen）

▲在雪梨車禍喪生的台籍男子許舒博、陳廣偉。（圖／翻攝自Facebook／Su Po Hsu、Bill Chen）

國際中心／綜合報導

在澳洲雪梨擔任Uber Eats外送員的台灣籍男子陳廣偉（Kuan Wei 'Bill' Chen，音譯）、和許舒博（Su Po Hsu，音譯），28日共乘機車時遭開車滑手機的公車司機追撞，慘被撞飛到對向車道，遭來車輾斃。如今車禍細節曝光，噩耗在澳洲台人社群中傳開，親友皆感到震驚。

根據《每日郵報》澳洲版報導，事發當時，28歲陳廣偉騎乘機車，載著32歲許舒博，2人行經雪梨南郊的金斯格羅夫（Kingsgrove）時，被49歲男子羅哈斯（Luis Rojas）駕駛公車從後方追撞。

警方表示，陳廣偉被撞飛到對向車道，不幸又遭來車撞上，當場死亡；許舒博則是當場陷入昏迷，不久後也因傷重而宣告不治。雪梨居民歐明儒（Ming-Ju Ou，音譯）說，「太令人震驚了，簡直無法相信，太慘了，兩人真的就這樣…」。

肇事公車司機羅哈斯疑似邊開車邊滑手機，才會沒注意前方路況而撞死人，事發前甚至完全沒有踩煞車減速。目前，羅哈斯已經被依危險和疏忽駕駛罪名逮捕起訴，預定於3月26日出庭受審。

新南威爾斯警局助理警局長科爾波依（Michael Corboy）形容，這起事件完全是一場「悲劇」。他說，「事發時摩托車似乎是靜止的，結果被從後方撞上，不幸的是騎士被撞倒對向車道，當場斃命，乘客也在不久後死亡。」他補充說，「根據公車上的監視器畫面，我們認為司機注意力都放在手機上，還未依規定繫上安全帶。」

另據澳洲《每日電訊報》報導，消息傳到雪梨台灣人社區時，許多熟識兩人的好友的感到十分意外。一名與2人熟識的台灣人透露，「舒博去年才來到澳洲。我跟廣偉2013年時曾當過室友，我們一起在墨爾本工作。」他說，「我在臉書社團看到有2名台灣人喪生，名字看起來很熟悉。」

我外交部31日證實，經向澳洲警方查證，車禍中的2名死者確實為談灣人，我駐雪梨辦事處第一時間已與事故家屬取得聯繫表達慰問，並持續提供必要協助，未來將全力協助家屬前往澳洲妥處相關善後事宜。

▼警方指出，公車司機疑似邊開車邊滑手機，才會沒減速撞上機車。（圖／翻攝推特／7 News Sydney）

▲▼澳洲2台人遭公車撞斃。（圖／翻攝推特／7 News Sydney）

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