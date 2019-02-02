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影／「他的人生才剛開始阿」大二獨子枉死...彭爸爸仰天崩潰！網怒洗版：請判死

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社會中心／綜合報導

遭吊銷駕照的48歲陳姓男子，2日凌晨酒駕逆向連環撞，造成21歲彭姓男大生、及25歲鄭姓女騎士傷重不治。酒測值高達0.81毫克的他，已是三度酒駕被逮，當時駕駛座上更掉出高粱酒瓶，讓失去獨子的彭父傷心欲絕，氣得在警局大罵，而大票網友看完憤怒又難過，紛紛留言洗版，「請一命賠一命！」

▲「他的人生才剛開始阿」大二獨子枉死！父崩潰惹鼻酸...網洗版：請判死。（圖／東森新聞）

▲彭父怒喊，「這種不定時炸彈，一定要嚴加懲處」。（圖／東森新聞）

今凌晨4點多，陳男行經國光路二段時，突然左轉逆向長達1公里後，先是衝撞彭姓大二生，接著撞上鄭姓女騎士，而後方欲閃躲的小黃也遭殃，直到撞上路旁2輛轎車，才終於停下。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲機車被撞成廢鐵。（圖／記者陳玉翻攝）

首當其衝的彭男全身多處骨折、頭部外傷、左腳踝斷肢，而鄭女則全身多處骨折；不幸的是，兩人送醫前已無生命徵象，經搶救均宣告不治。

眼看唯一的兒子枉死，彭爸爸在警局崩潰痛哭，激動淚喊著「敗類阿敗類，我兒子剛成年而已，他的人生才剛開始，你就把他撞沒了，太過分了。」而父子倆當晚才一起參加公司尾牙，沒想到分開短短幾個小時，就接到噩耗，從此天人永隔。

▲肇事陳男遭民眾抓下車，駕駛座竟還掉出高梁瓶。（圖／東森新聞）

▲肇事陳男被民眾抓下車，駕駛座竟還掉出高梁瓶。（圖／東森新聞）

據警方調查，肇事陳男已是三度酒駕，107年3月間，他就曾因酒駕拒測遭吊銷駕照；同年11月又於台中市南區酒駕，被判刑3個月；如今他不知悔改，更奪走兩條寶貴生命。

對此，大批網友在網上熱議，紛紛痛罵「台灣還有法律嗎」、「酒駕可惡，立委更可恨」、「酒駕的為何死的都不是你們」、「怎麼該死的都不死，應驗禍害遺千年這句話嗎」、「請法官判死」、「酒駕就是該死」。

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關鍵字：彭爸爸,酒駕,獨子,判死,大二獨子

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