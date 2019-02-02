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出門忘燒香…計程車打橫救一命！女騎士驚險躲「酒駕死劫」：真的命大

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社會中心／綜合報導

酒駕累犯陳姓男子，2日晚間醉醺醺開車上路，在台中大里國光路段逆行直衝1公里，連撞8輛汽機車才停下，還害得彭姓男大生（21歲）、鄭姓女子（24歲）傷重慘死；而當時也在現場的另名周姓女騎士因前方計程車向左一橫減緩撞擊力道，幸運逃過一劫的她嚇得直唸「阿彌陀佛！」

▲▼台中大里酒駕，計程車打橫幫擋死劫，婦跳車急閃。（圖／東森新聞）

▲▼台中大里酒駕，計程車打橫幫擋死劫，婦跳車急閃。（圖／東森新聞）

▲前方計程車打橫改變陳男座車衝撞路徑，周女急忙跳車閃避，驚險躲過一劫。（圖／東森新聞）

監視器畫面拍下，陳男自大里橋下橋後就開始沿著國光路逆向行駛，且車速還相當快，騎在前方的彭姓、鄭姓騎士閃避不及，當場遭迎面猛撞慘死；而後方的計程車原本行駛在慢車道，發現車況有異後，急忙將車頭向左傾、打橫車身，陳男座車攔腰撞上後改變方向、車速也大幅減緩，直到撞到計程車後方的休旅車後才終於停下。

周姓女騎士回憶，當時天色仍然很黑，只看到前方兩個大燈迎面閃爍，接著傳來「砰」地巨響，還伴隨著大量火光，她還來不及看清楚發生什麼事，前方的計程車就已攔腰遭撞上，嚇得她急忙撇下機車往左側跳逃，所幸雖然機車遭到潑及毀損，但自己即時閃避、加上計程車左傾救命，改變陳男座車衝撞方向，她才倖免於難。

根據《聯合報》報導，周女說她在早餐店上班，2日凌晨3時許騎車出門正準備要去工作，由於家中有拜神，每天出門前都會上香祈求平安，丈夫也耳提面命告誡「騎車騎慢一點」；雖然當時她趕著出門忘了上香，但心中仍謹記丈夫叮嚀，在綠燈起步後緩緩催動油門前行，也就是因為她慢慢騎落在了後頭，才得以有時間反應，並未遭陳男撞傷。

周女當下見到車禍慘狀，嚇得不住禱念「阿彌陀佛」、「神明保佑」，驚魂未定地說，如果當時撞擊的碎片再飛高一點、再飛遠一點，自己可能就沒這麼幸運，這次車禍自己只有機車受損「真的是命大」、「要謝謝那位計程車司機」；而早餐店老闆得知周女險些遭到波及後，還準備了大紅包、豬腳麵線要給她過運壓驚。

▼車禍現場一片凌亂，遭撞的機車破碎淪為廢鐵，足見當時撞擊力道相當強大。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

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關鍵字：台中,大里,酒駕,計程車,女騎士

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