快訊／酒駕害死太多人！法務部凌晨重大聲明：將朝向故意殺人罪修法

記者趙蔡州／綜合報導

國內經常可以在社會新聞上看見，有人酒駕開車造成嚴重的死亡悲劇，而在台中市2日又發生一名慣犯又酒後開車，結果逆向高速撞上了3輛機車、5輛汽車，造成21歲男大生、25歲女騎士不幸慘死。對此，法務部3日凌晨發佈消息說，未來針對酒駕致人死亡的罰則，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。

法務部3日凌晨發佈新聞稿表示，針對近日連續發生的酒駕致人於死案件，「本部對於不幸死亡民眾深表哀悼，對於酒駕者知法犯法更是深惡痛絕！」、「本部基於行政監督，將會請承辦地檢署速查嚴辦！」同時也會請犯罪被害人保護協會，派員提供受難家屬相關的協助及關懷，共同度過失去親人的痛苦難關。

▲陳姓酒駕慣犯2日又喝酒上路，結果逆向撞死21歲彭姓男騎士、25歲鄭姓女騎士，現場車輛碎片散落一地相當混亂。（圖／記者陳玉翻攝）

至於在法制方面，「對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法！」未來將會邀集交通部及內政部，討論是否針對「屢次酒駕者」一律入監矯正或提高行政罰並持續加強取締等。法務部最後也呼籲說，「喝酒絕對不要開車，也請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。」

台中市大里國光路段2日凌晨近4時發生嚴重死亡車禍，48歲的陳姓男子酒後駕車逆向衝撞，奪走2條年輕生命，事後打開車門被拉下車時駕駛座還掉出高粱酒瓶；醉醺醺的陳男見2名遭撞騎士已無氣息，還囂張直言「死就死了，快點處理，我要回家睡覺」態度相當囂張。

▲陳男酒駕高速撞上3機車、5汽車後，現場碎片及零件散落一地，畫面看起來相當驚悚。（圖／記者陳玉翻攝）

警方調查，陳男酒駕前科累累，早在107年3月時就因酒駕被吊銷駕照，但陳男仍是不怕，同年11月又再度無照酒駕上路，撞車後又被警方逮捕，依法入獄服刑3個月，豈料有了前面2次慘痛的教訓，陳男還是難以教化，依舊我行我素，結果2日又酒駕肇事，警方訊後將陳男依公共危險、肇事過失致人於死罪法辦。