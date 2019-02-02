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美回溫冷空氣向加拿大移動　芝加哥人著棉衣︰零下5℃彷彿春天

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▲▼美國極地渦旋,寒潮低溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲延續一周的低溫，氣溫終於回升。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

極地渦旋造成美國多地出現破紀錄低溫，1日北極氣團減弱，中西部至東北部氣溫急速回升，由攝氏零下30度急升至攝氏零下5度左右，前後溫差將近25度。近一周以來，大半個美國和加拿大都籠罩在一片低溫之中，體感溫度最低下探至攝氏零下60度，讓民眾誇張的表示，強烈的溫差對比，攝氏零下5度有如春天一般。

根據《路透社》報導，芝加哥當地時間1月31日出現超級低溫攝氏零下30度，直到2月1日下午回升至攝氏零下5.5度，居民脫下厚重的衣物，只穿稍厚的棉上衣外出，感嘆道，「相差了近50度（指華氏，對照攝氏約10度），感覺置身春天。」

從事戶外工作的電纜工人也說，前幾天才工作5分鐘，四肢甚至指頭就被凍到麻痺，需要不時回到室內取暖，否則會被凍傷，不過今天「戶外工作感覺如常」。

▲美國受極地渦旋（Polar vortex）影響，本星期低溫-30℃破紀錄，芝加哥、紐約等地超冷。（圖／路透社）

▲美國受極地渦旋（Polar vortex）影響，日前低溫-30℃破紀錄，芝加哥、紐約等地超冷。（圖／路透社）

美國氣象預測公司AccuWeather預估，周末到4日南新英格蘭地區至中西部北部地區的氣溫，將微升至攝氏零下4.4度至零下10度間。氣象學家斯莫貝克（Bob Smerbeck）說明，「冷空氣將向加拿大移動。」

今年極地渦旋「急凍」美國，至少打破了超過40項低溫紀錄，至少21人死於低溫或相關的事故，當局保守估計，人數可能會持續上升。中西部的伊利諾州就在昨日發現一名聯邦快遞（FedEx）的司機死於2輛貨車之間。

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關鍵字：極地渦旋,芝加哥,AccuWeather,北美要聞,中西部,斯莫貝克,Bob,Smerbeck,FedEx

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