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白宮2日宣布退出INF條約　俄不認違規稱「持續履約」

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▲▼俄軍方23日首次對外公開9M729導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍方23日首次對外公開9M729導彈。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo ）預計在當地時間2月1日宣布退出《中程飛彈條約》（INF Treaty），這項決定將能強化美國面對中國軍事布局的反擊能力，卻會導致美俄兩國關係又一次惡化。美國與歐洲一致認為，俄羅斯自2014年來就未遵守INF規定，蓬佩奧則在12月初提出，給予60天讓俄國返回條約，期限將在美東時間2月2日截止。

根據CNN報導，美國副國務卿湯普森（Andrea Thompson）16日證實，美國將在2月2日暫停遵守INF，並提前6個月通知「完全退出」。川普總統與多位官員近幾個月來持續提到將會退出INF，美國與歐洲指責莫斯科自2014年以來，就不斷違反條約。

美國和俄羅斯未能達成共識，先前的會晤都無法解決華府針對莫斯科違反《中導條約》的指控問題。湯普森表示，「我們沒能和俄羅斯取得任何新進展，也沒有看到俄羅斯有順從的跡象。」他也指責俄方9M729（SSC-8）巡航導彈的射程違反《中導條約》。

▲▼蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

俄國副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）認為，美國即將中斷履行條約義務，俄國則會尋找能讓條約持續的方案。對此，美方反彈，俄羅斯一致拒絕承認違規行為，且不尊重軍備控制條約，使之失去公信力。

美國軍控協會主任雷夫（Kingston Reif）表示，白宮無法以外交手段挽救條約，一旦退出協議，將沒有其他手段能阻止俄國軍武的發展，雖然到8月退出條約生效前，都還有機會挽回，但「白宮國安顧問波頓一向對此條約不以為意」，不會輕易放棄擺脫協議的機會。

《中導條約》是在1987年12月8日由當時的美國總統雷根（Ronald Reagan）和蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在華盛頓共同簽署，規定禁定雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈，但對海基和空基的巡航導彈和彈道導彈並沒有做出限制；俄美兩國近年來多次互相指責對方違反條約。

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關鍵字：9M729,導彈,俄羅斯,中導條約,射程,INF,Patriot Park,Maria Zakharova,軍武,國際軍武

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