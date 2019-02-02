2020誰是最強人選？柯文哲認證「目前是韓國瑜」

▲柯文哲慰勞清潔人員。（圖／台北市府提供）

政治中心／台北報導

台北市長柯文哲2日慰勞環保人員時接受媒體訪問，談到2020總統大選的最強人選，直言目前看起來是高雄市長韓國瑜，但也說現在距離投票日還有12個月，「長紅的民調要維持一年，坦白講不容易」；至於外傳將循法國總統馬克宏個人模式參選，柯文哲回應，平常內部聊天什麼內容都有，「隔兩天我們聊其他東西，不是又有另外一套計畫？」所以放輕鬆就好。

據《鏡週刊》報導，柯文哲團隊已擬定2020參選模式，傾向不組黨，而是參考馬克宏獨立候選人的身分投入選戰，可能在6月就會決定。

柯文哲說，事實的真相是內部在聊天，平常什麼內容都聊，但卻被說得煞有其事，有時候讀一讀都覺得很好玩。對於是否欣賞馬克宏，柯文哲回應，他一開始民調很高，做不到一年，民調也是一蹋糊塗，現在這種海嘯政， 政治人物賞味期蜜月期越來越短，就像柯文哲民調不是一直長紅，也掉下去過才上來，處在多變社會，沒有東西是長存的。

有媒體問到2020韓國瑜就是最強人選？柯文哲說，目前看起來是，不過現在離投票日還有12個月，民調想要維持高點一年並不是件不容易的事。

日前民進黨前立委沈富雄稱只有韓國瑜可以剋住柯文哲，柯文哲認為，隨著時間演變，人如果不能自己改變、進步，那就按照當時的狀況，可是一切都在變化，所以還是那句話，努力認真把該做事情做，自己演講也講過，慈濟證嚴法師影響力不會比總統比較小，因為這種時間更長遠、深入，不一定需要什麼名位，只要做該做的事，對社會有好處，這樣就好。