中華航空推動「機上愛心醫師」　慈濟1200位醫師將加入

▲華航何煖軒董事長表示，雖然華航空服員都有經過完整的急救訓練，但還是需要專業的醫務人員，因此啟動機上愛心醫師專案。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了保障有需要醫療的乘客及醫療人員權益，中華航空推動「機上愛心醫師」專案，19日上午由華航董事長何煖軒、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、花蓮慈濟醫院院長林欣榮共同宣導。何煖軒表示，華航感謝醫師旅客們在需要時伸出援手，也希望透過機上愛心醫師專案，能由機上的醫師乘客、華航機組與地面支援團隊，共同守護所有乘客的健康。

「飛機上有沒有醫生？」2018年9月，在一班由印尼返回台灣的飛機上，一名因姿勢性低血壓的乘客在廁所前轟然倒下失去意識。當時搭乘同班飛機的林俊龍執行長，從圍觀的人群中穿過，看到已經漸漸清醒的乘客，以身為心臟內科醫師的專業，為乘客進行初步檢查，不到30秒，只見林俊龍執行長淡定的說：「脈搏沒問題，眼神沒問題，心臟就沒問題了！」才讓周圍所有人鬆了一口氣，乘客經過休息後也安全抵達台灣。

林俊龍執行長表示，身為醫師，無論身上是否穿著白袍，救治病人是我們朗讀醫師誓言時，責無旁貸的承諾。所以，在得知華航推動機上愛心醫師專案時，第一時間就報名參加，這次更與花蓮慈院院長林欣榮一同響應，鼓勵慈濟醫療體系七家醫院超過一千兩百位醫師加入。

▲花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，有了安心醫師專案，可以讓機組人員能在不驚動其他乘客的情況下，即時請求醫師的協助。

華航在全球各地一天平均起飛250個航班。何煖軒董事長表示，我們關心的不只是賣出一張機票、或是一次舒適便捷的旅程，讓旅客平安健康的抵達目的地更是我們的責任；因此，一旦飛行途中有乘客健康上的需要，我們都會立即關注並給予協助，雖然華航空服員都有經過完整的急救訓練，但還是需要專業的醫務人員，因此啟動機上愛心醫師專案。十分感謝慈濟醫療體系此次表達加入意願。

自身也有多次在飛機上緊急救援經驗的林欣榮院長表示，有了安心醫師專案，可以讓機組人員能在不驚動其他乘客的情況下，即時請求醫師的協助，並且配合地面的支援團隊，對乘客及醫師本身來說都是一種保障。

▲2018年9月，慈濟醫療財團法人林俊龍執行長在一班從印尼飛回台灣的華航班機上，幫助一名有需要醫療的乘客。

會場上何煖軒董事長、林俊龍執行長與林欣榮院長用拼圖的方式，共同完成機上愛心醫師的圖板，期望透過慈濟醫療體系，包含花蓮慈濟醫學中心、玉里、關山、大林、台北、台中及斗六慈濟醫院等，能拋磚引玉邀請更多醫師志願登錄，加入機上愛心醫師群，讓醫療之愛平穩升空。

有意願加入「機上愛心醫師」專案的醫師，只要透過中華航空官方網站個人會員專區「機上愛心醫師專案」即可完成申請。