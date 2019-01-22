醫買樓借名登記雙親名下　父母過世爆遺產糾紛



▲新北市醫生買樓登記在雙親名下，父母死後卻爆發糾紛。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／新北報導

新北市婦產科醫師羅英憲在父母生前買下新莊一棟5層樓房，當作診所使用，3、4樓借名登記在父母名下，但父母過世後，家族為了這2層樓起了糾紛，醫師提起所有權移轉登記訴訟，新北地院以羅姓醫師持有該屋所有權狀並長期管理出租、繳納遺產稅等情況，認定該屋確實是醫師所有，22日判他勝訴；仍可上訴。

案件當事人是66歲的婦產科醫師羅英憲，他從高雄北上新莊開業時，買下新莊區中華路2段一處5層樓房，1至4樓作為診所使用，5樓則供自住，但房屋僅1、2樓登記在醫師夫妻名下，3樓、4樓、5樓則分別借名登記在爸爸、媽媽、弟弟名下。 後來羅姓醫師把診所遷往幸福路，原來的房屋出租，後來父母相繼過世，3、4樓所有權的部分引發家族的糾紛，羅姓醫師向法院提出「所有權移轉登記」訴訟。

訴訟中，家族成員意見不同，法官找來助產士，表示有聽過醫生的爸爸生前曾提及要將3樓、4樓過戶還給醫師，診所遷走後，房屋也是由醫師負責對外出租，收取租金，除有提供租約，也擁有所有權狀，而父母過世後有關3、4樓房地的遺產稅、房屋稅及地價稅，也都由他繳納，新北地院判醫師勝訴。