台東縣政府名片再設計　城市品牌重新定位

▲全台最美名片，讓民眾驚呼想收集。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「您好，我是台東縣長饒慶鈴」，台東設計中心由新銳設計師張溥輝操刀，推出11款以在地意象設計的名片，供台東縣政府及所屬機關、鄉鎮市公所免費使用，台東縣長饒慶鈴表示，透過簡單的顏色及圖案來傳達台東意象的新式名片，目前為止不少收到她名片的人都會心一笑。

▲台東縣長饒慶鈴秀出她的新名片（圖／記者楊均典翻攝）

台東縣政府名片再設計」提案由設計中心發起，打破公部門視覺呈現的制式化刻板印象，由新銳設計師張溥輝操刀，重新詮釋台東的多元山海與族群之間的和諧共存。簡單雅致的名片設計被稱呼為「全台最美的公部門名片」

目前台東縣長、副縣長、秘書長都已換上最新設計的名片。網民對新名片的反應「想收集」、「可以轉化成販賣的商品嗎」、「超時髦」、「作為政府官員用的名片是不是會太可愛」，台東縣國際顧問山崎亮也在設計中心臉書留言「很讚」。

設計師張溥輝以台東獨特的山海空與景觀資源為題，透過每日台東人看見、一望無際的海平面、天際線及山稜線為概念出發，將這些線條意象以現代與國際語彙排列構成台東特色圖樣。希望透過名片，對外透露出一項訊息：「我們歡迎世界各地的人們，一起來體驗臺東吧！」

11款名片包括東海岸比西里岸部落、池上伯朗大道、三仙台、稻米、釋迦、旗魚、史前館、熱氣球、衝浪、拼板舟、公東教堂等在地元素，名片正面，以表現山海空的線條為基底，延伸繪製成台東的景點、特產、文化等圖像。每張名片由不同純色為背景，期望在遞出名片的同時，開啟雙方對台東的美好回憶與未來的想像。

台東設計中心執行長張基義指出，期待於體制內的既有形象，導入設計思考與應用，為公家機關帶來不一樣的可能與契機，創造屬於臺東城市品牌的特色。