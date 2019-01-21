　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台東縣政府名片再設計　城市品牌重新定位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲全台最美名片，讓民眾驚呼想收集。（圖／記者楊均典翻攝）

▲全台最美名片，讓民眾驚呼想收集。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「您好，我是台東縣長饒慶鈴」，台東設計中心由新銳設計師張溥輝操刀，推出11款以在地意象設計的名片，供台東縣政府及所屬機關、鄉鎮市公所免費使用，台東縣長饒慶鈴表示，透過簡單的顏色及圖案來傳達台東意象的新式名片，目前為止不少收到她名片的人都會心一笑。

▲台東縣長饒慶鈴秀出她的新名片（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴秀出她的新名片（圖／記者楊均典翻攝）

台東縣政府名片再設計」提案由設計中心發起，打破公部門視覺呈現的制式化刻板印象，由新銳設計師張溥輝操刀，重新詮釋台東的多元山海與族群之間的和諧共存。簡單雅致的名片設計被稱呼為「全台最美的公部門名片」

目前台東縣長、副縣長、秘書長都已換上最新設計的名片。網民對新名片的反應「想收集」、「可以轉化成販賣的商品嗎」、「超時髦」、「作為政府官員用的名片是不是會太可愛」，台東縣國際顧問山崎亮也在設計中心臉書留言「很讚」。

設計師張溥輝以台東獨特的山海空與景觀資源為題，透過每日台東人看見、一望無際的海平面、天際線及山稜線為概念出發，將這些線條意象以現代與國際語彙排列構成台東特色圖樣。希望透過名片，對外透露出一項訊息：「我們歡迎世界各地的人們，一起來體驗臺東吧！」

11款名片包括東海岸比西里岸部落、池上伯朗大道、三仙台、稻米、釋迦、旗魚、史前館、熱氣球、衝浪、拼板舟、公東教堂等在地元素，名片正面，以表現山海空的線條為基底，延伸繪製成台東的景點、特產、文化等圖像。每張名片由不同純色為背景，期望在遞出名片的同時，開啟雙方對台東的美好回憶與未來的想像。

台東設計中心執行長張基義指出，期待於體制內的既有形象，導入設計思考與應用，為公家機關帶來不一樣的可能與契機，創造屬於臺東城市品牌的特色。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
8月大妹妹撞臉蠟筆小新！神複製「嘴邊肉」　網驚：完美弧度
早餐店「蛋炒飯+麵線糊」35元超佛！看價目表驚：回到10年前

關鍵字：名片

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

NBA／封館攪局　安東尼重返丹佛出賽恐難成行

10月22064對新人結婚　創近8年單月新高

Selina廣發喜帖　演藝圈前男友前女友齊聚一堂

世界大賽／遊騎兵砲火沒帶出門　首戰打擊冷清清

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

「豬」事圓滿春聯限量發行　花蓮市公所免費送完為止

鄭文燦兌現承諾　桃園3款好茶今年起桃機免稅店買得到

「台灣工藝之巔」62位大師級聯展　傳承台灣傳統頂級工藝文化

台東中央市場周邊道路占用問題　交通疏導設施整建完成

法鼓山捐建卑南國中柔道健力館　盼選手創佳績

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

「豬」事圓滿春聯限量發行　花蓮市公所免費送完為止

鄭文燦兌現承諾　桃園3款好茶今年起桃機免稅店買得到

「台灣工藝之巔」62位大師級聯展　傳承台灣傳統頂級工藝文化

台東中央市場周邊道路占用問題　交通疏導設施整建完成

法鼓山捐建卑南國中柔道健力館　盼選手創佳績

縣府斥資7千萬整建　職棒Lamigo移訓嘉縣

台東縣政府名片再設計　城市品牌重新定位

補助4癌篩檢降低死亡率2-9成　篩檢健康過好年

食安把關喜迎豬年　台東衛生局啟動年節食品稽查抽驗

三民五虎各擁一片天　台灣籃壇「最經典組合」當之無愧

何蓓蓓拍《金家》狂瘦8公斤　曾被虧是「金家瑕疵品」

房產投資高手任達華來台　分享檳城好標的

新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

中職／陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

來一杯全曼谷最好喝的咖啡！網嘆：回台灣喝不到怎麼辦

包1.8萬給老婆！高雄哥分5次匯「存摺藏告白密碼」　網跪：疼妻真男人

要拍照也要吃飽！桃園G10貨櫃市集一次吃好吃滿

救窮救生命　樂施會：巴西富豪稅率竟比貧民低

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

地方熱門新聞

南下畢旅3天　彰77學生染諾羅..

福義軒發號碼牌　人潮像「暴動」

異常流感疫苗　台南全數停用回收

昔藝工隊之花　夫病逝靠補助金度..

縣府卡風電　王惠美：沒那麼偉大

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞..

日籍太平洋維納斯號　首泊安平港

台灣長照制度　健保後另一國際亮..

韓國瑜網路聲量高　吳敦義：空軍..

南華山攻頂　比基尼豪放女秀雙峰

涉賄交保　林采穎宣誓就職屏縣議..

為提高鄉親果農收入 　5青年返..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

更多熱門

相關新聞

台灣公部門最美的名片　網推爆

臺東設計中心發起「臺東縣政府名片再設計」企劃，從公務員名片著手，打破以往僵化的設計，把臺東人每日所見的海平面線、天際線及山稜線融入設計，為公家機關的名片融合在地人情味和城市特色。10款設計中可以看出當地的景點和特色，獲得多數網友推崇，「打破中華民國美學，美翻了」 。

這名片可賒帳喝花酒　還不用付錢

秘書室主任變專員　名片頭銜沒換這下GG

馬雲老師新名片曝光　主打公益

換名片5原則　輕聲唸、注意眼神

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面