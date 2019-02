隕石墜落古巴西部！民眾見「火球劃破天空」看傻…巨大爆炸震碎玻璃

▲隕石疑似墜落至古巴西部,民眾看傻。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

美國國家氣象局(National Weather Service)1日表示,疑似有一顆隕石墜落於古巴西部,接著當地發生爆炸的情形;多位民眾聲稱有看到親眼看到隕石劃破天際,古巴政府正在調查詳細情形。

根據美國國家氣象局推特內文表示,雷達疑似偵測到一顆隕石到達古巴西部上空。美國有線電視新聞網(CNN)報導,佛羅里達礁島群(Florida Keys)也有多位民眾表示親眼看見隕石在天空上;另外,古巴的維尼亞萊斯(Viñales)民眾也表示聽見爆炸聲響。

據了解,目前沒有造成任何傷亡,不過該爆炸也尚未確定是否為隕石墜落引起,古巴政府正在密切調查中。2013年,一顆隕石墜毀俄羅斯烏拉爾(Ural)山區,造成建築物窗戶震碎及牆壁倒塌,超過1000人受傷。

Reports meteor explodes over Cuba shattering windows and raining many small pieces of meteorite. pic.twitter.com/BRbTeIezUv

@NWSKeyWest radar may have detected the meteor that affected western Cuba earlier today. At 121 pm, a signature was detected near Viñales, Cuba, at a height of over 26,000 ft above ground level. #flwx #KeyWest #FloridaKeys #meteor pic.twitter.com/R2JIlVwpsS