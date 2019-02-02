隕石墜落古巴西部！民眾見「火球劃破天空」看傻…巨大爆炸震碎玻璃

▲隕石疑似墜落至古巴西部，民眾看傻。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國國家氣象局（National Weather Service）1日表示，疑似有一顆隕石墜落於古巴西部，接著當地發生爆炸的情形；多位民眾聲稱有看到親眼看到隕石劃破天際，古巴政府正在調查詳細情形。

根據美國國家氣象局推特內文表示，雷達疑似偵測到一顆隕石到達古巴西部上空。美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛羅里達礁島群（Florida Keys）也有多位民眾表示親眼看見隕石在天空上；另外，古巴的維尼亞萊斯（Viñales）民眾也表示聽見爆炸聲響。

據了解，目前沒有造成任何傷亡，不過該爆炸也尚未確定是否為隕石墜落引起，古巴政府正在密切調查中。2013年，一顆隕石墜毀俄羅斯烏拉爾（Ural)山區，造成建築物窗戶震碎及牆壁倒塌，超過1000人受傷。

Reports meteor explodes over Cuba shattering windows and raining many small pieces of meteorite. pic.twitter.com/BRbTeIezUv — UFO Community (@UFOcommunity) 2019年2月1日