一出生就重達6.38kg！「德州巨嬰」身長54公分　2倍大身軀讓醫生看傻

美國德州男嬰詹姆士(Ali James Medloc)出生時體中就重達14磅、13盎司(約6.38公斤),身長更達到21.5英吋(約54公分),更被當地醫生認為是近30年當中,在德州出生的最巨型嬰兒,打破該州有史以來的紀錄。

綜合外媒報導,詹姆士在2018年的12月12日出生,體重重達6.38公斤,就連身長也超過50公分,相較於大多數嬰兒體重平均值嬰兒體重平均值6磅到8磅(約2.7公斤到3.6公斤),詹姆士足足是人家的2倍大。

不過詹姆士在被剖腹產出之後,因為體型過大、血糖和血小板過低,並且還伴隨著只能短促呼吸的症狀,所以在一開始的時候,被送入加護病房進行監護;幸運的是,2周過後他的身體成功地恢復原來的水平,並且能夠回家與2歲的姊姊見面。

詹姆士的媽媽珍妮佛(Jennifer)表示,他們從沒想到兒子的體重會高達6.38公斤;事實上,當地的醫生也稱,在他30年的助產經驗當中,從沒有遇到如此大的嬰兒。

報導中指出,世界上最大的嬰兒在1879年於俄亥俄州出生,體重重達23磅(約10.4公斤),不過這名嬰兒在出生過後的11個小時就去世了;而先前在德州出生的最大嬰兒為,2011年出生的強森(JaMichael Johnson),他的體重重達16磅(約7.25公斤)。一般來說,如果嬰兒特別大,那麼他的母親很有可能會患有糖尿病,因此醫生會直接對孩子的血糖以及器官進行監測和檢查。

Ali James Medlock was born in Arlington on December 12 weighing 14 pounds, 13 ounces, stretching 21.5 inches long. https://t.co/ipbP1vZaMP pic.twitter.com/LRtrPVpA7K