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一出生就重達6.38kg！「德州巨嬰」身長54公分　2倍大身軀讓醫生看傻

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國際中心／綜合報導

美國德州男嬰詹姆士（Ali James Medloc）出生時體中就重達14磅、13盎司（約6.38公斤），身長更達到21.5英吋（約54公分），更被當地醫生認為是近30年當中，在德州出生的最巨型嬰兒，打破該州有史以來的紀錄。

綜合外媒報導，詹姆士在2018年的12月12日出生，體重重達6.38公斤，就連身長也超過50公分，相較於大多數嬰兒體重平均值嬰兒體重平均值6磅到8磅（約2.7公斤到3.6公斤），詹姆士足足是人家的2倍大。

不過詹姆士在被剖腹產出之後，因為體型過大、血糖和血小板過低，並且還伴隨著只能短促呼吸的症狀，所以在一開始的時候，被送入加護病房進行監護；幸運的是，2周過後他的身體成功地恢復原來的水平，並且能夠回家與2歲的姊姊見面。

詹姆士的媽媽珍妮佛（Jennifer）表示，他們從沒想到兒子的體重會高達6.38公斤；事實上，當地的醫生也稱，在他30年的助產經驗當中，從沒有遇到如此大的嬰兒。

報導中指出，世界上最大的嬰兒在1879年於俄亥俄州出生，體重重達23磅（約10.4公斤），不過這名嬰兒在出生過後的11個小時就去世了；而先前在德州出生的最大嬰兒為，2011年出生的強森（JaMichael Johnson），他的體重重達16磅（約7.25公斤）。一般來說，如果嬰兒特別大，那麼他的母親很有可能會患有糖尿病，因此醫生會直接對孩子的血糖以及器官進行監測和檢查。

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關鍵字：巨嬰,德州

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