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鴻海改口「會在威州設廠」！川普密談郭台銘　開心發推：有好消息啦！

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▲▼富士康,鴻海,郭台銘,川普,威斯康辛州,歡樂山（圖／達志影像／美聯社）

▲川普跟郭台銘。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

鴻海科技董事長郭台銘與美國總統川普密談過後，於1日時表示，將會在威斯康辛州（State of Wisconsin）推動第6代工廠的建造計畫，一改先前稱要停止該計畫的說法，不過在聲明中，生產項目由原本的LCD大面板改為小型面板（顯示器）；而川普也在推特上發文，證實這項好消息。

綜合外媒報導，鴻海在威斯康辛州的投資計畫在稍早前，傳出有可能會縮減及擱置的消息。富士康首席執行官特別助理胡國輝（Louis Woo）告訴《路透社》，公司正在重新考慮在威州的計畫，理由是在美國製造電視螢幕的成本高昂，而且競爭相當激烈，並稱在威州設廠之後，有4分之3的就業機會都將會集中在研發與設計，而非藍領階級的勞工職位。

該說法一出立即在美國國內引起罵聲，指責富士康違背了美國總統大選之後的承諾，而威斯康辛州的前州長也被點名，因為他曾與富士康達成協議，為增加當地勞工就業機會的增加提供了激勵措施。

不過這件事情在郭台銘與川普兩人會談過後，出現了大轉折。鴻海在1月31日的聲明中表示，「白宮與公司進行富有成效的討論，在川普跟郭台銘的個人談話之後，富士康正在計畫推動第六代工廠設施的建造計畫，『威谷科技園區』會成為先進的製造工廠，也是威州高科技創新的中心。」

「富士康集團內部正在檢視跟評估，以迎合全球市場的環境，並且能夠符合當地與客戶的需求。在進行評估後，尋求擴大在威州的投資範圍，以確保公司、員工和當地社區都能在威州取得長期的成功。富士康期待能夠繼續在美國和威州找尋人才跟投資。」報導中指出，富士康目前「仍然致力」於在威州創造1萬3千個工作崗位，但並未說明涉及哪方面的勞工跟職位。

郭台銘2017年時宣布會投資100億美元在威州設廠，該園區佔地2000萬平方英尺，是美國史上最大的外資企業投資案，並稱該廠會雇用1萬3名的美國工人。

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關鍵字：川普,威斯康辛州,郭台銘

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