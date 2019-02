鴻海改口「會在威州設廠」！川普密談郭台銘　開心發推：有好消息啦！

▲川普跟郭台銘。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

鴻海科技董事長郭台銘與美國總統川普密談過後,於1日時表示,將會在威斯康辛州(State of Wisconsin)推動第6代工廠的建造計畫,一改先前稱要停止該計畫的說法,不過在聲明中,生產項目由原本的LCD大面板改為小型面板(顯示器);而川普也在推特上發文,證實這項好消息。

綜合外媒報導,鴻海在威斯康辛州的投資計畫在稍早前,傳出有可能會縮減及擱置的消息。富士康首席執行官特別助理胡國輝(Louis Woo)告訴《路透社》,公司正在重新考慮在威州的計畫,理由是在美國製造電視螢幕的成本高昂,而且競爭相當激烈,並稱在威州設廠之後,有4分之3的就業機會都將會集中在研發與設計,而非藍領階級的勞工職位。

該說法一出立即在美國國內引起罵聲,指責富士康違背了美國總統大選之後的承諾,而威斯康辛州的前州長也被點名,因為他曾與富士康達成協議,為增加當地勞工就業機會的增加提供了激勵措施。

不過這件事情在郭台銘與川普兩人會談過後,出現了大轉折。鴻海在1月31日的聲明中表示,「白宮與公司進行富有成效的討論,在川普跟郭台銘的個人談話之後,富士康正在計畫推動第六代工廠設施的建造計畫,『威谷科技園區』會成為先進的製造工廠,也是威州高科技創新的中心。」

「富士康集團內部正在檢視跟評估,以迎合全球市場的環境,並且能夠符合當地與客戶的需求。在進行評估後,尋求擴大在威州的投資範圍,以確保公司、員工和當地社區都能在威州取得長期的成功。富士康期待能夠繼續在美國和威州找尋人才跟投資。」報導中指出,富士康目前「仍然致力」於在威州創造1萬3千個工作崗位,但並未說明涉及哪方面的勞工跟職位。

郭台銘2017年時宣布會投資100億美元在威州設廠,該園區佔地2000萬平方英尺,是美國史上最大的外資企業投資案,並稱該廠會雇用1萬3名的美國工人。

Great news on Foxconn in Wisconsin after my conversation with Terry Gou! https://t.co/2wtuCdl7TX