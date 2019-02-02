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陸31省經濟「成績單」揭曉　西藏GDP增速全國第一

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▲▼中國鋁業公司一名工人走過產品旁 。（圖／CFP）

▲一名工人走過鋁製產品側邊。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸31個省份的2018年經濟「成績單」全部揭曉，其中西藏以10%的GDP增速名列全國第一，同時也是唯一增速維持兩位數的省份。從各省份的經濟運行情況來看，全國經濟新動能快速成長，帶動相關產業較快發展，比重不斷提高。

國家統計局公布的資料顯示，2018全年國內生產總值為900309億（人民幣，下同），按可比價格計算，比上一年增長6.6%，實現6.5%左右的預期發展目標。據了解，去年GDP排名前十的省份為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北和福建，其中廣東（排第一）和江蘇（排第二）的GDP首次突破9萬億，前者的GDP已連續30年居全國首位。

2018年31省區市的經濟增速，超過全國的有18個省份，分別為西藏自治區、貴州、雲南、江西、福建、陝西、安徽、四川、湖北、湖南、河南、青海、浙江、寧夏回族自治區、廣東、廣西、江蘇、山西。在增量方面，西藏自治區以10%的GDP增速名列全國第一，同時也是增速維持兩位數的唯一省份。

▼西藏。

▲西藏。（圖／CFP）

國家統計局的資料顯示，產業結構持續優化，服務業對經濟增長的貢獻提升，2018年三次產業增加值占GDP的比重分別為7.2%、40.7%和52.2%。從行業構成來看，經濟新動能快速成長，帶動相關產業較快發展，其中資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業增加值分別比上年增長30.7%、8.9%和8.1%，領先其他行業的增長，增加值占GDP的比重分別為3.6%、2.7%和4.5%。

值得留意的是，新動能對經濟發展的作用相對明顯，例如廣東新經濟增加值占地區生產總值比重為25.5%，其中新興工業產品產量快速增長。山東、浙江、河南、福建、廣西、天津等地的新興動能也都快速成長。資料還顯示，2018年全國投資增長緩中趨穩，製造業投資和民間投資增速加快，全年全國固定資產投資（不含農戶）635636億，比上一年增長5.9%，增速比前三季度加快0.5個百分點，其中民間投資增長8.7%，比上一年加快2.7個百分點。

國家統計局指稱，今年將抓住並用好重要戰略機遇期，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念、推動高品質發展、以供給側結構性改革為主線，繼續打好三大攻堅戰，著力激發市場活力、需求潛力和內生動力，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，宏觀政策要強化逆週期調節，結構性政策要強化體制機制建設，社會政策要強化兜底保障功能，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。

▼工人正在賣力工作。

鋼鐵,工廠,工人,金屬（圖／視覺中國）

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關鍵字：31省,GDP,生產毛額,經濟增速,經濟新動能,國家統計局

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