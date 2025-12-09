外賣平台宣傳騎手「送單享受風景」　遭酸「何不食肉糜」悄悄下架

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外賣平台「美團」日前與《央視》合作拍攝了一支騎手宣傳片，片中的女騎手在送餐途中悠閒欣賞風景、攝影拍照，畫面非常唯美浪漫。不料影片一出，立刻遭大批網友批評過度美化勞動現實、脫離基層騎手真實處境，被嘲諷是「何不食肉糜」，最終宣傳片悄悄下架。

宣傳片的主角是一名原本擔任平面設計師的年輕女孩，因厭倦一成不變的辦公室生活，搬到雲南大理成為「美團」外賣騎手。影片中，她在送餐期間不但能停下腳步欣賞風景，還會替遊客拍照；跑單三個月後，她甚至買下一台相機，舉辦了名為「外賣箱裡的畫廊」攝影展。

▼影片裡的女騎手邊送單邊看風景，還有空幫遊客拍照。（圖／翻攝微博）



影片試圖營造「送外賣能沿途看風景」、「更接近夢想」的想像，將外賣騎手塑造成一份能「追尋理想」的職業。

然而，宣傳片一經播出便引爆負評，不少網友痛批影片完全忽略騎手的高壓工作環境，「遲到就扣錢，誰敢停下來看風景？」「三個月薪水能買一萬多的相機？騎手不用生活？」也有人質疑片中女孩的形象過度理想化：「現實中的騎手每天日曬雨淋，哪有這麼白淨？」

▼女騎手自稱跑單3個月買了一台相機。（圖／翻攝微博）



更讓網友不滿的是，影片最後竟標註「根據真實故事改編」，使得「何不看風景」被嘲諷成新版「何不食肉糜」。在批評聲浪不斷升高下，該宣傳片已在網路悄然下架。

根據多份大陸外賣行業調查，外賣騎手的收入主要來自「每單配送費」，一般每單 約 4至7 元人民幣，若遇到惡劣天氣、節假日或高峰時段，平台才會加價至 8至12 元不等。但騎手必須自付油錢、車輛維修費與手機流量費等成本。

此外，延遲抵達往往會遭到 1～50 元不等的罰款，若一天累計遲到數筆，甚至可能「倒貼」。部分調查也指出，騎手每天通常需完成 30～50 單，高峰時甚至超過 60 單，工作時數動輒 10 小時以上，真正能「停下來看風景」的情況極其罕見。

▼女騎手在影片的最後辦了攝影展。（圖／翻攝微博）

