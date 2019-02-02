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各國駐華使館拜早年！英國打出「小豬佩奇」、美大使包餃子寫春聯...

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 記者蔡儀潔／綜合報導

還有幾天就到農曆豬年了，年味也跟著越來越濃。多國駐華使館、在華機構於1日發佈「拜年」影片，向民眾傳達美好祝福。其中，英國駐華使館打出「小豬佩奇牌」，推出廣州、重慶、上海等特色版本；美國大使不僅包起餃子，還用毛筆寫「福」字；俄羅斯大使也是秀出毛筆字，用中文和大家拜年等等。

▲▼ 各國駐華大使拜年。（圖／翻攝自微博）

▲ 英國駐廣州總領事和「小豬佩奇」一起介紹飲茶文化。（圖／翻攝自微博，下同）

英國的卡通小豬佩奇（粉紅豬小妹）深受大陸民眾喜愛，上月就有一隻《啥是佩奇》影片勾起「團圓年味」。因此，英國駐華使館應「豬年」推出「小豬佩奇一家逛中國」的拜年影片，由廣州、武漢、重慶、上海的總領事和北京的駐華大使根據地方特色，用當地方言向大家傳達祝福。其中有廣州的「飲茶」、重慶的「酸辣粉」、北京「糖葫蘆」、「剪紙」等等。

▼ 英國駐華大使在北京版拜年影片中買冰糖葫蘆。

▲▼ 各國駐華大使拜年。（圖／翻攝自微博）

美國的拜年影片中，駐華大使不僅用毛筆在春聯寫下「福」字，貼在了窗戶上，還學起了包餃子。他們在影片中提到，「我們今年在紀念美中雙邊關係40週年，如川普總統向習近平主席的週年賀詞中提到的，我們的關係實現了在1979年時難以想象的發展；美國希望在接下來的四十年，也能與中國有建設性的關係。」

▼ 美國駐華大使在包餃子和貼春聯。

▲▼ 各國駐華大使拜年。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 各國駐華大使拜年。（圖／翻攝自微博）

俄羅斯駐華大使致出豬年春節賀詞，其中提到「豬與家庭的富裕富足聯繫在一起」，隨後用毛筆拆解了「豬」字變成「家」。他最後拿起了親筆寫的「豬大家新春快樂」的春聯，向民眾傳達美好祝願。

▼ 俄國大使秀出毛筆字。

▲▼ 各國駐華大使拜年。（圖／翻攝自微博）

印度駐華大使唐勇勝在拜年影片中表示，「2018是印中友好關係中重要的一年，四月舉辦的武漢會晤為兩國關係的積極發展確定了基調，十二月外交部長王毅先生訪問了印度，也突顯了兩國加強交流的共同願景。」他不僅祝願大家新春快樂，並邀請「中國的朋友來到印度，感受前所未有的旅行體驗。」

法國駐華大使則在拜年影片中提到去年兩國的友好交流事跡，以及共同取得的外交成果等等。他表示，「今年我們慶祝兩國建交55週年，這段持續的友誼能讓我們克服我們可能在未來遇到的困難。」此外，丹麥使館也發來了一隻「豬豬」的圖畫慶賀新年。

▼丹麥使館的拜年圖。（圖／翻攝自中新社影片）

▲▼丹麥駐華大使館拜年。（圖／翻攝自中新社影片）

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關鍵字：豬年,2019新年,駐華使館拜年,美國拜年,英國拜年,小豬佩奇

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