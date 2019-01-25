大陸官方首次明確定義　中等收入：月入2千至5千元人民幣

▲大陸累計已有4億人符合中等收入族群。（圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

隨著經濟成長與薪資結構改變，大陸國家統計局25日公布「2018年全國時間利用調查公報」，當中首度提出「每月收入在人民幣2000元至5000元」即為中等收入族群的最新定義，換算新台幣約為9100元至2.3萬元之間。

大陸國家統計局指出，低收入群體是指調查對象月收入在2000元（人民幣，下同）以下的群體；中等收入群體是指月收入在2000元至5000元；較高收入群體是指月收入在5000元至1萬元；高收入群體是指月收入在1萬元以上。

中等收入低標每月2000元，即年收入至少要達2.4萬元的標準，根據大陸人民銀行25日公告的人民幣兌美元的中間價1：6.7491換算，約為3556美元，與世界銀行的標準相近。根據世界銀行標準，中等收入為每人每天收入10至100美元，也就是年收入在3650美元至3.65萬美元之間。

國家統計局長寧吉喆21日在國務院新聞辦公室舉辦的中外記者會上表示，中國擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體，國家統計局做了測算，2017年已經超過4億人，而2018年還需要進一步測算，數目會再增加。

▲有1.4億個大陸家庭屬於中等收入族群。（圖／翻攝自pixabay）

寧吉喆說，國家統計局測算的標準是以大陸典型的3口之家，且年收入在10萬元至50萬元之間的，已經有超過4億人，約1.4億個家庭，有買車、買房、閒暇旅遊的能力。

「2018年全國時間利用調查公報」顯示，中等收入群體是最辛勞的階層，平均每天工作時間為7小時51分鐘，比低收入群體多34分鐘；比較高收入群體多9分鐘；比高收入群體多了27分鐘。