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春節陸客4億人次出遊　海外最愛泰國、日本、印尼

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▲澳門,合掌村,泰國曼谷。（圖／易遊網提供）

▲泰國旅遊。（圖／易遊網提供）

大陸中心／綜合報導

近年消費水準提升後，在春節期間選擇出外旅遊的陸客越來越多，根據攜程發布的《2019春節長假旅遊趨勢預測報告》顯示，今年春節期間預計會有超過4億人次出遊，其中出境旅遊人次約700萬人，目的地選擇中泰國、日本、印尼排名前三。

報告顯示，今年大陸春節境內、海外旅遊價格較淡季上漲30%至50%，其中2月2日，也就是農曆臘月二十八開始迎來出遊高峰。

報告預計今年春節最受大陸遊客青睞的前15名國家和地區，分別是：泰國、日本、印度尼西亞、新加坡、越南、馬來西亞、美國、澳大利亞、菲律賓、義大利、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、紐西蘭、英國、西班牙。

▲白川鄉合掌村▼ 。（圖／shutterstock.com、盈達旅遊提供）

▲日本白川鄉合掌村。（圖／shutterstock.com、盈達旅遊提供）

報告稱，除了1980、1990年後出生的人群，開始成為孝敬老人、犒賞孩子，帶著全家出遊的主力軍，2000年後出身的青年春節出遊風氣也相當盛行，其中超過一半都是新進大學生。

另從境內旅遊統計來看，按照訂單，目前報名最熱門的城市是三亞、北京、廣州、廈門、昆明、麗江、哈爾濱、成都、上海、桂林、西安、珠海、西雙版納、重慶、北海等地。南下避寒，北上賞雪廣受歡迎。

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關鍵字：陸客,自由行,春節,旅遊

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