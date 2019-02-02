睡一覺就到、票價省4分之1　台商返鄉「海上春運」夯

▲受到去年M503航線事件影響，不少台商春節返鄉選擇「海上春運」。（圖／浙台（玉環）經貿合作區管委會提供）

記者曾俊豪／綜合報導

去年兩岸因為M503航線事件，導致不少春節班機取消，連帶使得「海上春運」成為台商與台生的另一個選擇。一名從浙江玉環大麥嶼港搭乘客輪返台的台籍乘客指出，自己是初次搭乘客輪回台，過去搭飛機要4000多元人民幣，現在只要4分之1的價格，省錢又方便。

來自新北市的張育瑛醫師指出，自己在大陸讀書、工作、生活已經12年，每年過年搶機票都是一件苦差事，像是去年，自己帶著孩子返台，一個人往返機票開到4000多人民幣還搶不到，許多人逼不得已延後到初一返台。

她提到，偶然的機會裡，聽到朋友介紹「玉環—台灣」的線路，便決定在春節期間體驗一下，最吸引人的地方在於，票價1000多人民幣非常實惠，如果是一家老小，加起來真的非常划算；而且晚上出發，睡一覺就到台灣

據了解，玉環大麥嶼港是中國大陸繼福建平潭之後，第二個開通兩岸海上定期客滾航線的口岸，加入兩岸「海上春運」已有10年，累計運送旅客超19萬人次。

浙台（玉環）經貿合作區管委會主任許敏指出，包含今年在內，已經連續三年額外舉行「送台灣同胞回家過大年」活動，營造和樂融融的氛圍，便是兩岸一家親的最好寫照，而今年，兩岸一共有287名旅客搭乘客輪中遠之星到台灣。

有關今年台商、台胞春節返台事宜，國台辦發言人馬曉光日前於例行記者會上表示，大陸有關方面已開展春運工作，大陸航空公司按2019年兩岸春節加班機進行疏運，「目前總體運行順利」。

▲浙江玉環往返基隆客輪「中遠之星」。（圖／浙台（玉環）經貿合作區管委會提供）