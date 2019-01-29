海南湖北2019年GDP目標逆勢上調！廣東穩坐2018頭把交椅

▲海南2019年GDP增速目標上調，圖為海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／綜合報導

在大陸近日召開的各省地方級兩會中，公佈了2018年當地經濟成績單，也確定了當地2019年經濟增長目標，多數省份今年GDP目標較去年有所下調，海南、湖北GDP目標則逆勢上調，廣東、江蘇2018年GDP總量雙雙首次躋身「9萬億（兆）俱樂部」，值得關注的是，有14個省份GDP目標設為區間值的模式。

《中新社》指出，廣東2018年GDP達到9.73萬億元人民幣，穩坐GDP頭把交椅，江蘇GDP總量則達到9.2萬億，經濟規模已超過全球第13大經濟體澳洲，還有不少省區市GDP總量實現新的突破，例如四川2018年GDP達到40678.13億元人民幣，成功晉級「4萬億（兆）俱樂部」，大陸全國第6經濟大省的地位越發穩固。

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▲廣東穩坐GDP頭把交椅，圖為廣東佛山市。（圖／CFP）

此外，多數省份2019年GDP預期目標較去年有所下調，例如貴州2019年GDP增速目標從去年10%左右下調至9%左右；重慶由去年的8.5%左右下調至6%；天津姚5%調整到4.5%左右；廣東由去年的7%左右調整至6%-6.5%；江蘇由去年的7%以上調整至6.5%以上；北京由去年的6.5%左右調整為6%-6.5%。

不過，海南2019年GDP增速目標由去年的7%上調至7%-7.5%，海南省統計局局長包洪文表示，這是海南經濟降低房地產依賴度必須承受的艱難過程，是主動調控的結果。另外，湖北則將2019年GDP增長目標從2018年的7.5%上調至7.5%至8%。

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▲湖北則將2019年GDP增長目標上調，圖為湖北省武漢市著名景區黃鶴樓。（圖／CFP）

另一個顯著的變化是，北京、安徽、福建、湖北、河南、湖南、海南、陝西、青海、寧夏、廣東、江西、上海和吉林等14個省份城市對於今年的經濟增長目標，設定為了有上下限的區間值，如，福建、江西今年GDP目標均為8%-8.5%，去年均為8.5%左右，北京、上海今年GDP目標均為6%-6.5%，去年均為6.5%左右。

中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，在區間目標下，政府能夠把更多精力著眼於結構調整和深化改革，特別是推進惠及長遠的供給側結構性改革。