　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

糖尿病已非老年人專屬！中國疾管中心曝：「這年紀」是控糖警戒線

▲甜甜圈。（示意圖／AI製圖）

▲裹著糖衣的甜甜圈。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

北京近日一項由中國疾控中心公布的最新研究揭示，血糖失控正迅速年輕化，不僅不再是中老年人的專屬疾病，甚至已悄然逼近20多歲的年輕族群。研究顯示，20至24歲男性糖尿病盛行率在近年內由1.99%驟升至7.42%，而40歲以下族群的糖尿病發生率也呈現3倍增長，這一變化引發醫界高度關注。

據《央視新聞》報導，真正需要開始控糖的黃金期，往往發生在多數人以為「還早」的年紀；等到症狀出現再補救，通常已錯過最佳時機。美國糖尿病協會（ADA）以及我國最新版《中國糖尿病防治指南（2024版）》皆已將常規血糖檢查的建議年齡從40歲提前至35歲，其背後有兩項核心身體規律作支撐。

▲珍奶。（示意圖／Unsplash、Pexels）

▲長期喝含糖珍奶也是引起糖尿病的因素之一。（示意圖／Unsplash）

第一，代謝能力在35歲前後會明顯下降。研究指出，30歲後肌肉量每年會減少約1%，而肌肉正是身體處理葡萄糖的重要組織；進入35歲後，胰島素分泌細胞的衰退加速，使血糖更易升高。同時，若此階段血糖失控，還會形成「壞記憶」，即便日後控制良好，先前的血管損害仍會持續惡化。

第二，現代生活方式使風險不斷累積。久坐、壓力大、睡眠不足、頻繁攝取高糖與高熱量食物，都會使身體逐漸對胰島素「不敏感」，更容易從血糖偏高發展為2型糖尿病。相關研究顯示，35歲後若不干預，每年約有5%至10%的人會從前期進展為糖尿病；若及早調整飲食與運動，風險可下降超過一半。

▲久坐、壓力大。（示意圖／CFP）

▲久坐、壓力大。（示意圖／CFP）

疾控專家提醒，以下族群即使未滿35歲，也應提前進行血糖管理，包括：超重或肥胖（BMI≥24）、腰圍過大、家族中有糖尿病患者、罹患過妊娠糖尿病或曾產下巨大兒、常年久坐、運動量不足、高血壓或血脂異常者，以及長期服用類固醇或抗精神病藥物者。出現黑棘皮症（頸部或腋下色素加深）者，也需提高警覺。

醫師強調，提早控糖具備多項健康收益，包括保護胰島素分泌細胞、降低心腦血管疾病與微血管病變風險、減少神經病變發生率，並能留下「良好代謝記憶」，即便後期有波動，也能在早期基礎上維持較佳的健康狀態。更重要的是，控糖得宜可降低長期醫療負擔，避免因併發症造成沉重開銷。

▲▼點心,甜點,蛋糕,馬卡龍,下午茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼點心,甜點,蛋糕,馬卡龍,下午茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲高糖食物。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲高糖食物。（示意圖／翻攝自pixabay，上同）

專家提出三項簡易控糖策略：其一是飲食調整，每餐遵循「蔬菜→蛋白質→主食」順序，並以「一拳主食、兩拳蔬菜、一掌蛋白質」為原則；其二是讓運動碎片化，上下班快走、看劇時做簡易運動、飯後做家務等都能累積活動量；其三是替換零食，以原味堅果、無糖優格與新鮮水果取代高糖點心。

醫師提醒，35歲前後是血糖管理的關鍵窗口，越早行動，越能降低未來的健康風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撞死醫科高材生！法官問：有要道歉嗎　惡男沉默主播爸憤離席
獨／李泰安變身老闆　徵人給薪條件曝光
陳晨威求婚細節曝光！預計年底登記
丁海寅瘋傳「遭趙震雄痛毆」！酒局逼唱歌　不會唱就被丟冰塊
泰軍升至3死！柬埔寨多管火箭、自殺式無人機開炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外賣平台宣傳騎手「送單享受風景」　遭酸「何不食肉糜」悄悄下架

糖尿病已非老年人專屬！中國疾管中心曝：「這年紀」是控糖警戒線

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

多地補貼退場　中國2026年車市成長有壓力

解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！　出身武術世家還曾待過「少林寺」

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？　真相翻轉：全天下最好老闆

陸通緝100名電信網路詐騙犯　懸賞獎金最高85萬元

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架　綁匪採精液欲造性侵案阻報警

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價正消退

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

外賣平台宣傳騎手「送單享受風景」　遭酸「何不食肉糜」悄悄下架

糖尿病已非老年人專屬！中國疾管中心曝：「這年紀」是控糖警戒線

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

多地補貼退場　中國2026年車市成長有壓力

解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！　出身武術世家還曾待過「少林寺」

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？　真相翻轉：全天下最好老闆

陸通緝100名電信網路詐騙犯　懸賞獎金最高85萬元

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架　綁匪採精液欲造性侵案阻報警

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價正消退

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

匯兌回沖利益添業績　台船11月稅前獲利月增133%、達1.63億元

特斯拉台灣賣翻「今年上看15000輛↑」！現在下訂明年才能交車

《法環》玩家等級1空手打Boss　狂扁7小時創紀錄...網驚太有耐心

歐洲明年新臥鋪、高速列車4路線！從瑞士玩到瑞典　通行證75折起

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

崔佩儀岩手遇7.5強震　「嚇到整晚沒睡」還被老公唸

藍莓「7大好處」一次看　超強抗氧化力更被譽為「腦部超級食物」

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

7.6強震猛搖！北海道機場「天花板崩落」漏水　200旅客滯留過夜

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

大陸熱門新聞

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

女只吃雞胸肉+花椰菜　半年後「胰臟大面積壞死」

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！身世曝光

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價消退

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了 網熱議：究竟長什麼樣？

習近平主持黨外人士座談會

老闆倒貼也請不走「超黏租客」

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架 綁匪採精液欲造性侵案阻報警

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻

51歲豬仔因「不會打字」救回一命

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

更多熱門

相關新聞

早餐太清淡傷身！醫示警「4危害」

早餐太清淡傷身！醫示警「4危害」

現代人注重養生，不少人堅信早餐要「吃得清淡」，習慣以白粥配醬瓜或單吃白饅頭果腹。然而，過度清淡的飲食習慣恐暗藏健康危機。醫師黃士維示警，長期缺乏油脂與蛋白質的早餐，不僅無法減肥排毒，反而可能引發膽結石、肌肉流失，甚至讓血糖像雲霄飛車一樣劇烈波動。

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

3大「血糖地雷食物」　醫：珍奶、果汁升糖最凶最快

3大「血糖地雷食物」　醫：珍奶、果汁升糖最凶最快

嘉義智慧眼底照護服務　守護2.5萬糖友

嘉義智慧眼底照護服務　守護2.5萬糖友

關鍵字：

血糖糖尿病年輕化控糖

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面