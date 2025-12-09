糖尿病已非老年人專屬！中國疾管中心曝：「這年紀」是控糖警戒線

▲裹著糖衣的甜甜圈。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

北京近日一項由中國疾控中心公布的最新研究揭示，血糖失控正迅速年輕化，不僅不再是中老年人的專屬疾病，甚至已悄然逼近20多歲的年輕族群。研究顯示，20至24歲男性糖尿病盛行率在近年內由1.99%驟升至7.42%，而40歲以下族群的糖尿病發生率也呈現3倍增長，這一變化引發醫界高度關注。

據《央視新聞》報導，真正需要開始控糖的黃金期，往往發生在多數人以為「還早」的年紀；等到症狀出現再補救，通常已錯過最佳時機。美國糖尿病協會（ADA）以及我國最新版《中國糖尿病防治指南（2024版）》皆已將常規血糖檢查的建議年齡從40歲提前至35歲，其背後有兩項核心身體規律作支撐。

▲長期喝含糖珍奶也是引起糖尿病的因素之一。（示意圖／Unsplash）

第一，代謝能力在35歲前後會明顯下降。研究指出，30歲後肌肉量每年會減少約1%，而肌肉正是身體處理葡萄糖的重要組織；進入35歲後，胰島素分泌細胞的衰退加速，使血糖更易升高。同時，若此階段血糖失控，還會形成「壞記憶」，即便日後控制良好，先前的血管損害仍會持續惡化。

第二，現代生活方式使風險不斷累積。久坐、壓力大、睡眠不足、頻繁攝取高糖與高熱量食物，都會使身體逐漸對胰島素「不敏感」，更容易從血糖偏高發展為2型糖尿病。相關研究顯示，35歲後若不干預，每年約有5%至10%的人會從前期進展為糖尿病；若及早調整飲食與運動，風險可下降超過一半。

▲久坐、壓力大。（示意圖／CFP）

疾控專家提醒，以下族群即使未滿35歲，也應提前進行血糖管理，包括：超重或肥胖（BMI≥24）、腰圍過大、家族中有糖尿病患者、罹患過妊娠糖尿病或曾產下巨大兒、常年久坐、運動量不足、高血壓或血脂異常者，以及長期服用類固醇或抗精神病藥物者。出現黑棘皮症（頸部或腋下色素加深）者，也需提高警覺。

醫師強調，提早控糖具備多項健康收益，包括保護胰島素分泌細胞、降低心腦血管疾病與微血管病變風險、減少神經病變發生率，並能留下「良好代謝記憶」，即便後期有波動，也能在早期基礎上維持較佳的健康狀態。更重要的是，控糖得宜可降低長期醫療負擔，避免因併發症造成沉重開銷。

▲高糖食物。（示意圖／翻攝自pixabay，上同）

專家提出三項簡易控糖策略：其一是飲食調整，每餐遵循「蔬菜→蛋白質→主食」順序，並以「一拳主食、兩拳蔬菜、一掌蛋白質」為原則；其二是讓運動碎片化，上下班快走、看劇時做簡易運動、飯後做家務等都能累積活動量；其三是替換零食，以原味堅果、無糖優格與新鮮水果取代高糖點心。

醫師提醒，35歲前後是血糖管理的關鍵窗口，越早行動，越能降低未來的健康風險。