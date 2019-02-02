大陸春運進入節前高峰　網友搭「十年挑戰」熱潮比一比

▲大陸民眾透過線上購票，使車站現場排隊等待人潮銳減。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節即將到來，在各地工作的大陸民眾2日開始休假，正式加入春運人潮，預估將帶入第二波人流高峰。搭上近日網路上爆紅的「十年對比挑戰」，網友秀出十年間鐵路春運照片，從「綠皮火車到高鐵」、「通宵排隊到網上訂票」，見證這場「人類最大規模遷徙活動」的飛速變化。

▲大陸春運搭上「十年挑戰」熱潮，引起關注。（圖／翻攝微信中國鐵路）

從網友曬出的對比照片發現，十年前的春運靠著綠皮火車，車廂內擠滿旅客、行李，列車均速每小時僅50公里；今日高鐵運輸覆蓋面積逐年增加，車廂內部空間也比傳統火車舒適，復興號列車組每小時350公里穿梭在城市之間，大幅縮短返鄉時間。

大陸《人民日報》評論指出，「快」是時下春運的主旋律，除列車速度快上7倍，新科技的運用也讓民眾出行的各環節時間縮短。評論提到，走進車站，使用二維碼可以直接乘車，刷臉能快速進站，手機掃一掃就能自動識別資訊、線上使用服務。

▲大陸網友對比十年間春運變化。（圖／翻攝微信中國鐵路）

科技的進步也反映在購票系統，此前春運期間，火車站擠滿了拎著大包小包、攜家帶眷的排隊人潮，部分地區還得忍受嚴寒氣候，讓民眾苦不堪言。大陸支付應用日漸普及，民眾在家拿起手機，藉由五花八門的售票渠道，動一動指尖便可完成購票，將排隊人潮線上分流。

中國鐵路總公司指出，自1月31日起，春運進入節前出行高峰，鐵路客流持續走高，預計發送旅客1003萬人次，同比增長5.2%。為了提升疏運效率，大陸各鐵路局也應需增加夜間出行的「紅眼高鐵」，減輕運輸壓力。

