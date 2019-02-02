美國能源部禁止員工「參與外國徵才計畫」　否則須辭職！

▲ 美國能源部副部長布魯伊特（Dan Brouillette）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國能源部1日在一份備忘錄中指出，禁止旗下科學家和其他員工參與外國的徵才計畫，否則必須辭職。《華盛頓郵報》報導率先披露這份備忘錄，內容雖然沒有點名特定國家，但美國總統川普和多個行政單位，一直以來都密切關注中國取得美國智慧財產。

一名能源部匿名官員表示，當局沒有特別鎖定中國，這項措施旨在進一步了解，哪些外國徵才計畫有意吸收能源部的人才，「這讓員工有機會表明這類訊息，給他們機會說，『我要領能源部的薪水，或是我要拿外國政府資助計畫的薪水。』」

▼ 布魯伊特表示，某些國家贊助的徵才計畫「促使未經授權的技術或智慧財產轉移給外國政府，威脅美國經濟基礎」。（圖／達志影像／美聯社）



能源部副部長布魯伊特（Dan Brouillette）在內部備忘錄中表示，某些國家贊助的徵才計畫「促使未經授權的技術或智慧財產轉移給外國政府，威脅美國經濟基礎」。備忘錄中還提到，所有員工必須通報是否參與能源部認定為「敏感」國家的徵才計畫，如果有的話，就必須停止參與計畫或是辭職。

能源部目前監督17個國家實驗室，他們研究的敏感議題包括先進核能、核武以及超級電腦運算，有些研究計畫被列為機密。能源部發言人表示，一些徵才計畫「利用美國對合作的開放態度，滲透我們的實驗室、竊取我們的科技，還利用我們自身的資源對付我們。」