美啟動《中程飛彈條約》退約程序　稱「與中國無關」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧2月1日在華府宣布，美國將自2日起暫停履行《中程飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）義務，除非俄羅斯銷毀所有違規導彈及其發射裝置，否則將啟動為期180天的退出條約程序。《俄羅斯衛星通訊社》指出，美國還特地提到，此舉與中國無關。

據CNN報導，美國總統川普在1日發表聲明稱，美國不能成為世界上唯一一個受限於《中程飛彈條約》的國家。蓬佩奧於同日表示，因俄羅斯長期違反《中程飛彈條約》的規定，美方將暫停履行條約義務，啟動為期6個月的退約程序，「莫斯科的做法將數百萬的歐洲、美國民眾置於危險中」，美國需要採取合適的應對措施，將向俄方提供「充足的」時間回歸該條約。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，蓬佩奧表示，美方願就軍備控制問題與俄羅斯進行談判，未來可能達成的協議必須是「可核查的」，並且應具有強制執行效力，「如果俄羅斯在6個月內不恢復完全遵守條約，也就是以可核查的方式摧毀違反《中導條約》的導彈和發射架以及相關設備，條約將被廢除。」 此外，報導稱，美國政府表示，美國退出《中程飛彈條約》與中國無關。

▲蓬佩奧在聯合國安理會上向各國喊話。（圖／達志影像／美聯社）

《觀察者網》指出，俄羅斯去年曾向聯合國大會提交維護條約決議草案，呼吁美國繼續遵守《中程飛彈條約》。但聯合國大會以43票贊成、46票反對、78票棄權，否決了俄羅斯提交的有關支持維護該條約的決議。其中，美國、加拿大、烏克蘭及歐盟成員國均投了反對票；中國、越南、伊朗等國投了贊成票。

CNN發佈報導稱，雖然《中程飛彈條約》僅涉及美俄兩國，但對歐洲的安全形勢有重要影響，因為歐洲地區處於俄羅斯中程導彈的打擊范圍。在這個狀況下，北約當即宣布，「完全支持」美國暫停履行該條約的決定，同時，還敦促俄羅斯在六個月內「回到履行條約義務的進程內」。

報導指出，美國暫停履行《中程飛彈條約》或將導致美俄軍備競賽重啟，而這會讓歐洲處於風口浪尖；美國可能在歐洲部署導彈系統對俄羅斯進行防御，這可能進一步導致雙方直接對抗，甚至引發意外，而俄方也可能部署此前《中程飛彈條約》所禁止的武器系統。

《中程飛彈條約》是戰後美國和前蘇聯雙方談判中，達成歷史上首個真正減少核武器數量，並徹底取消核武器等級的條約，對國際關係的緩和有重大影響，不過也導致中國大陸成為冷戰末期世界上唯一能出口中程飛彈的國家。