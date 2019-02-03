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影／蔡英文用「廣東、潮州話」拜年　許3願：年年發財大賺錢

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政治中心／綜合報導

適逢農曆新年，總統蔡英文3日晚間透過2分鐘短片發表農曆新年談話，除了使用國語、台語和客語拜年之外，還以廣東話、潮州話向海外華人問後新年快樂，也許下新年三願，祝福海內外華人朋友，都可以過過民主生活，好好享受自由，以及年年發財大賺錢。

蔡英文在影片中提到，今天是小年夜，要藉這個機會跟台灣民眾，以及全世界的華人朋友拜個早年。我們闔家團圓的時候，在台灣還有很多人在崗位上努力，包括國軍、警消、海陸空運輸的駕駛、機場工作的同仁等，他們甚至比平常還要忙碌，「我要代表全體國人，謝謝這些堅守崗位的朋友！因為有你們，大家才可以享受一個方便、安全的年假。各位辛苦了！」

農曆新年是全球華人共同的節慶，蔡英文依序用國語、台語、客語、廣東話和潮州話，向大家恭喜新年快樂。蔡英文提到，台灣既保有傳統文化，也擁有自由跟民主，是一種幸福，也是台灣人堅持的價值，「沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持，我希望所有的華人世界都有這一份幸福！」因此要許下三個新年願望，祝福海內外華人。

▲▼蔡英文向全球華人拜早年。（圖／總統府提供）

▲蔡英文向全球華人拜早年。（圖／總統府提供，下同）

蔡英文的3個新年願望，分別是「過過民主生活」、「好好享受自由」、「年年發財大賺錢」，若只看第一字，即可連成「過好年」。

最後，蔡英文說，過年期間會有很多外國朋友到台旅遊，「歡迎大家來到世界上最友善的國家，跟我們共度農曆新年假期，Happy Lunar New Year！」並再次祝福全體國人，明年勇猛精進，諸事圓滿，新年快樂。

而總統府發言人黃重諺則補充，蔡英文有別於傳統華人領袖類似講話總是正襟危坐，今年選擇在總統府接待貴賓入府的敞廳，以輕鬆的站姿向大家拜年。特別是台灣的總統府建築，今年即將邁入落成一百年，經歷殖民、威權，一直到成為一個百分之百的民主國家，這棟建築物在台灣人民的共同努力下，空間逐漸解嚴，蔡總統上任後，更多的民間活力進到總統府，像是總統府大開放期間的農特產市集、迎接體育英雄的大遊行以及國慶光雕的藝術活動等等。

黃重諺說，現在的總統府除了是民選總統的辦公場所，更是「人民的總統府」。蔡總統在總統府的敞廳錄製向華人拜年的談話中，也特別祝福所有同樣有著農曆春節傳統的華人都能像台灣人一樣，享有自由、民主的好生活。

▲▼蔡英文向全球華人拜早年。（圖／總統府提供）

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關鍵字：總統,蔡英文,春節

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