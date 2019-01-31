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一萬年前飛碟墜地球 石碟曝外星人曾在西藏建地下社會

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▲在疑似幽浮墜毀的遺址裡，發現大批刻有外星人圖像的石碟。(圖／翻攝自網路)

在疑似幽浮墜毀的遺址裡，發現大批刻有外星人圖像的石碟。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

根據網路上流傳的一個聳動的理論，外星人曾闖進古代文明世界。一批有上萬年歷史的石碟證明了這一點。

一支詭異的影片敘述說，1937年由探險家齊福泰帶領的一支中國考古隊，在西藏東北部巴顏喀拉山山脈探險時，為躲避風雪，無意中闖進了一處洞穴。

結果發現洞內有很多史前壁畫，畫著太陽和其它星系的連線，以及帶圓著形頭盔的人像。在洞穴後方則發現了一些奇怪的墓穴。這些排成一排墓穴沒有任何碑文，裡面埋葬著身長不滿一公尺、類似侏儒的骸骨。他們的身體非常纖細瘦小，頭部卻非常大，跟今天大家印象中的外星人體形相似。

跟他們埋葬在一起的還有716塊由石頭製成的奇特碟片，上面刻著無法解釋的圖象。如今，上述新推出的影片試圖解釋這個故事。

Youtube上發布的《如果我們是…》(We Are If)這支影片裡聲稱，這些石碟上描繪了1萬2000年前一艘外星飛船的墜毀地點。而這些石碟片顯然是在事發後留下來的。敘述者接著解釋，在現場發現的奇怪的「小矮人」，可能是傳說中的「杜立巴族」(Dropa)的後代。

據說，「杜立巴族」是一個來自外星球、由數百名侏儒組成的族群，身高不超過4英呎(120公分)。當初太空船墜毀時，造成部分族人當場死亡。生還的人無法修復太空船，只能困居在山上。他們想跟當地的住民友好相處，卻遭到驅逐和追殺。於是他們只好躲藏在洞穴裡生活。

敘述者聲稱，這些洞穴證明這裡存在著一個外星人生活在其間的地下社會。而這或許可以解釋有「外星人」形象被刻在石碟裡的原因。

不過，由於「杜立巴族」 一詞源自瑞士作家艾利希•馮•丹尼肯(Erich von Däniken)建構「古代先進文明由是外星人建立」理論的著作：《眾神的戰車》(Chariots of the Gods)。而上述的「杜立巴族石碟」目前下落不明。 唯一證據是一張據說是奧地利工程師1974年時在西安一家博物館1974年拍下的照片。 因此有一些人質疑「杜立巴族石碟」事件是虛構的。

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關鍵字：杜立巴族,Dropa,外星人

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